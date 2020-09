Silber: Nehmen Sie den Druck an!

Silber in US-Dollar, Monatschart vom 17. September 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 17. September 2020

Ein Problem bei der Marktteilnahme ist, dass es keine kleine Liga gibt. Man kann sich keine kleine Nische herausschneiden, um etwas Brot und Butter zu verdienen. Man hat es mit den Besten der Welt zu tun. Sie haben es mit Supercomputern und wahren Meistern des Handels zu tun. Es gibt keinen Ort, an dem Sie sich verstecken und Ihre Fähigkeiten verfeinern und trotzdem Ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sie müssen wirklich auf hohem Niveau arbeiten oder Sie werden lebendig gefressen. Sie müssen dem Druck standhalten.Das klingt vielleicht hart, muss es aber nicht sein. Wie fast alles ist es eine Frage der Einstellung und der Überzeugungen.Wenn Sie als Händler einmal akzeptiert haben, dass es nie eine ruhige Zeit geben wird, sondern eher die Gelegenheit, dass dies kein langweiliger Beruf ist, dann steht Ihnen ein guter Start bevor. Sie werden ständig herausgefordert werden, und gerade dieser Druck zeigt, was in Ihnen steckt. Es gibt eine endlose Leinwand von Hindernissen, die die kreative Freiheit bieten, sich zu erweitern und eine größere, bessere Version von sich selbst zu werden. Sie können mit solch großen Hindernissen wirklich jeden Tag sagen, dass Sie ein besserer Mensch geworden sind, als Sie es zuvor waren. Ist das nicht großartig?Der obige Monatschart zeigt den Handel der Preise in der 1. Unterstützungszone. Nach einem steilen Anstieg ist zu erwarten, dass der Markt eine Verschnaufpause braucht. Die höchste Wahrscheinlichkeit für die Preise besteht darin, seitwärts um das Preisniveau zu handeln, auf dem sie sich gerade befinden. Mit den US-Wahlen in sechs Wochen ist eine Zeit der Unsicherheit (seitwärts gerichtete Kursspanne) zu erwarten. Ein Preisrückgang bis zur Unterstützungszone 2 und sogar bis zur Zone 3 ist natürlich möglich. Da die Volatilität direkt bei und nach den Wahlen wahrscheinlich wieder zunimmt, ist es wahrscheinlicher, dass diese größeren Rückgänge erst in einigen Wochen eintreten.