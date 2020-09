Ja, wir wurden positiv getestet... Nicht auf COVID-19. Nicht auf irgendeinen anderen Coronavirus. Nicht auf HIV. Nicht auf die Pest. Doch wir, als Nation, wurden positiv auf Dummheit und Ignoranz gegenüber der Geschichte getestet. Die Folgen werden die meisten Leute jahrelang verfolgen.• Hat irgendjemand die wirtschaftlichen Konsequenzen eines Shutdowns bedacht, bevor die Wirtschaft zusammenbrach? Man könnte meinen, "sie" wollten die Wirtschaft kollabieren lassen, depressionsähnliche Arbeitslosigkeit erschaffen, Millionen Zwangsvollstreckungen, Insolvenzen, etc. verursachen. Ignorierte man die Konsequenzen einfach? Wurde der Shutdown durch politische Schläue inspiriert? Oder gab es ein finsteres Motiv?• Vielleicht rettete der Shutdown leben. War es das schreckliche Trauma wert? Wie viele Leben verlor man aufgrund Drogen- und Alkoholmissbrauch, Suizid und häusliche Gewalt?• Es gibt kein Rücktaste. Es gibt keinen Reset-Knopf. Die Fed kann keine Arbeitsplätze, Reichtum oder Geschäftsnachfrage drucken. Wir müssen mit den aktuellen Katastrophen in der Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt, Angebot und Nachfrage leben. Stimulus und kostenlose Dollar für Privatpersonen, Unternehmen, Städte und Staaten werden nur kurzfristig helfen.• Wir wurden positiv auf Dummheit und Ignoranz gegenüber den Konsequenzen getestet.• Die Geschichte zeigt, dass zu viele unproduktive Schulden gefährlich sind. Volkswirtschaftler wissen, dass exzessive Schulden im Verhältnis zum BIP kontraproduktiv sind. Die Vereinigten Staaten "stoßen nun an ihre Grenzen."• Doch Kongress und Regierung ignorieren die Konsequenzen von Schulden, erschaffen sie in Billionenhöhe und argumentieren nicht über exzessive Schulden, sondern wer die Beute zuerst einsammeln darf.• Wir wurden positiv auf Ignoranz gegenüber der Geschichte, Geiz, Schulden und Wahljahr-Schmiergeldern getestet.• Die Geschichte zeigt, dass Fiatwährungen sterben und Hartwährungen überleben. Goldmünzen von vor tausend Jahren sind noch immer wertvoll. Silber aus der römischen Zeit hat seine Kaufkraft beibehalten. Dollar, Euro, Yen, Pfund und andere Papierwährungen befinden sich auf einem Pfad hin zu ihrer Auslöschung.Nur meine Meinung: Die offizielle Inflationsrate des Bureau of Labor Statistics (BLS) ist für diejenigen Personen und Familien akkurat, die keine Miete oder Nebenkosten bezahlen, keine Lebensmittel kaufen, Zigaretten rauchen, College-Gebühren bezahlen, Bücher kaufen, regelmäßig Medizin nehmen müssen oder medizinische Behandlungen brauchen.• Ja, wir wurden positiv auf Ignoranz gegenüber der Geschichte von Fiatwährungen getestet.