Kapitulation vor der Inflation

Auf dem alljährlich veranstalteten Treffen der führenden Notenbanker dieser Welt verkündete Fed-Chef Powell nun das mit großer Spannung erwartete Ergebnis der vor gut einem Jahr gestarteten Überprüfung der geldpolitischen Strategie der US-Notenbank: Die wichtigste Notenbank der Welt wird jetzt ihr jährliches 2%-Inflationsziel zu Gunsten einer "lexiblen Preisniveausteuerung" aufgeben!Da die US-Geldmengen als Ergebnis der "unlimitierten" Fed-Anleihe-Aufkäufe inzwischen mit einer atemberaubenden Jahresrate von aktuell über 37% (M1) bzw. 23% (M2) wachsen, muss man die Neuausrichtung der US-Geldpolitik als ein Eingeständnis der Fed verstehen, künftige Teuerungsanstiege nicht mehr mit einer restriktiven Geldpolitik, also mit Zinserhöhungen, entgegenzuwirken zu können. Dieses ist nicht nur ein ernstzunehmender geldpolitischer Paradigmenwechsel, sondern auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Fed das allein in diesem Jahr um 3.527 Mrd. USD auf nunmehr 26.729 Mrd. USD angeschwollene staatliche Überschuldungsproblem … weginflationieren will.