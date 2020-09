Sovereign Metals Ltd.: Mineralisiertes Gebiet bei Kasiya durch Bohrungen verdreifacht

- 9 m mit 1,02 % einschließl.- 13 m mit 1,01 % einschließl.

4 3

m mit 1,30 % Rutil m mit 1,32 % Rutil

- 8 m mit 1,43 % einschließl.- 10 m mit 1,41 % einschließl.

5 4

m mit 1,60 % Rutil m mit 1,88 % Rutil

- 8 m mit 1,15 % einschließl.- 9 m mit 1,00 % einschließl.

4 4

m mit 1,73 % Rutil m mit 1,25 % Rutil

- 14 m mit 0,96 % einschließl. -

4

m mit 1,66 % Rutil

- 13 m mit 1,02 % einschließl. -

5

m mit 1,30 % Rutil

- 12 m mit 1,47 % einschließl. - 11 m mit 1,05 % einschließl.

4 5

m mit 2,00 % Rutil m mit 1,36 % Rutil

- 8 m mit 0,81 % einschließl.- 12 m mit 0,79 % einschließl.

4 4

m mit 1,08 % Rutil m mit 1,15 % Rutil

- 14 m mit 0,86 % einschließl. - 12 m mit 1,07 % einschließl.

4 4

m mit 1,24 % Rutil m mit 1,63 % Rutil

- 12 m mit 1,07 % einschließl. - 12 m mit 0,99 % einschließl.

8 2

m mit 1,18 % Rutil m mit 1,30 % Rutil

Ergebnisse der Ergänzungsbohrungen

- 12 m mit 1,01 % einschließl. - 16 m mit 1,16 % einschließl.

4 4

m mit 1,24 % Rutil m mit 1,60 % Rutil

- - 6 m mit 1,17 % einschließl.

2

m mit 2,18 % Rutil

- 9 m mit 1,27 % einschließl. 2- 7 m mit 1,27 % einschließl. 2

m m

mit 2,00 % Rutil mit 1,92 % Rutil

- 10 m mit 1,19 % einschließl. - 8 m mit 1,47 % einschließl. 2

2 m

m mit 1,31 % Rutil mit 1,60 % Rutil

- 13 m mit 0,94 % einschließl. -

3

m mit 1,76 % Rutil

Bohrloch-NMächtigkeit Rutil % von (m)AnmerkungZweck

r. des en

Bohrloc

Abschnitts h

-tiefe

KYHA0142 7 0,81 3 m in der TiErgänzung

efe

offen

einschließ3 1,11 3 m

l

.

KYHA0143 9 1,27 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ6 1,35 ab der

l Oberflä

. che



einschließ2 2,00 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0144 7 1,27 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ5 1,40 ab der

l Oberflä

. che



einschließ2 1,92 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0145 11 0,76 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ5 1,03 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0146 6 1,10 2 m in der TiErgänzung

efe

offen

KYHA0147 2 0,64 ab der Ergänzung

Oberflä

che



KYHA0148 keine nennenswerten Ergebnisse Erweiterun

g



KYHA0149 9 1,02 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ4 1,30 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0150 2 1,18 1 m Erweiterun

g



KYHA0151 5 0,52 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0152 10 0,84 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ6 1,04 ab der

l Oberflä

. che



einschließ2 1,72 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0153 6 0,99 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



einschließ2 1,43 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0154 13 1,01 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ3 1,32 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0155 13 0,76 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ3 1,29 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0156 8 1,43 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ5 1,60 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0157 10 1,41 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ4 1,88 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0158 7 0,66 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0159 7 0,99 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ3 1,24 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0160 8 1,15 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ4 1,73 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0161 4 1,48 ab der Loch in Erweiterun

Oberflä 4 m g

che Tiefe

fehlgesc

hlagen



KYHA0162 10 0,92 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ3 1,10 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0163 2 1,45 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0164 9 1,00 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ4 1,25 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0165 14 0,96 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ4 1,66 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0166 5 1,25 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0167 7 0,69 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0168 keine nennenswerten Ergebnisse Erweiterun

g



KYHA0169 10 1,19 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ2 1,31 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0170 13 1,02 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ8 1,20 ab der

l Oberflä

. che



einschließ5 1,30 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0171 8 1,47 1 m in der TiErgänzung

efe

offen

einschließ2 1,60 1 m

l

.

KYHA0172 5 0,91 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0173 12 1,47 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ7 1,72 ab der

l Oberflä

. che



einschließ4 2,00 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0174 3 0,69 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0175 6 0,94 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



einschließ2 1,28 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0176 10 0,97 1 m in der TiErweiterun

efe g

offen

einschließ5 1,07 1 m

l

.

einschließ2 1,24 1 m

l

.

KYHA0177 11 1,05 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ7 1,20 ab der

l Oberflä

. che



einschließ5 1,36 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0178 6 0,83 1 m in der TiErweiterun

efe g

offen

einschließ2 1,13 1 m

l

.

KYHA0211 9 0,74 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



KYHA0212 4 0,70 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0213 8 0,81 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



einschließ4 1,08 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0214 keine nennenswerten Ergebnisse Erweiterun

g



KYHA0215 8 0,70 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0216 5 0,56 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



KYHA0217 2 0,70 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0218 12 0,79 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ8 0,94 fro m 4

l m

.

einschließ4 1,15 fro m 8

l m

.

KYHA0219 14 0,86 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ8 0,96 ab der

l Oberflä

. che



einschließ4 1,24 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0220 11 0,96 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ8 1,02 ab der

l Oberflä

. che



einschließ4 1,18 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0221 5 0,65 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0222 9 0,77 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



einschließ5 0,96 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0223 keine nennenswerten Ergebnisse Erweiterun

g



KYHA0224 3 0,53 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



KYHA0225 12 1,07 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ8 1,23 ab der

l Oberflä

. che



einschließ4 1,63 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0226 3 0,74 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



KYHA0227 5 0,82 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



einschließ2 1,18 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0228 12 0,99 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ2 1,30 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0229 8 0,95 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ5 1,19 ab der

l Oberflä

. che



einschließ2 1,76 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0230 12 1,01 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ4 1,24 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0231 16 1,16 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ8 1,35 ab der

l Oberflä

. che



einschließ4 1,60 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0232 14 0,91 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ8 1,08 ab der

l Oberflä

. che



einschließ4 1,23 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0233 6 0,70 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



KYHA0234 11 0,92 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ3 1,24 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0235 10 0,84 ab der Erweiterun

Oberflä g

che



einschließ5 1,11 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0236 12 1,07 ab der in der TiErweiterun

Oberfläefe g

che offen



einschließ8 1,18 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0237 6 0,81 ab der in der TiErgänzung

Oberfläefe

che offen



einschließ2 1,18 ab der

l Oberflä

. che



KYHA0238 keine nennenswerten Ergebnisse Ergänzung

KYHA0239 4 0,56 ab der Ergänzung

Oberflä

che



Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert RL Tiefe

(m)

KYHA0142 540800 8478800 1108 16

KYHA0143 542000 8479600 1119 11

KYHA0144 542400 8479600 1122 8

KYHA0145 541200 8478800 1115 11

KYHA0146 541600 8478800 1116 8

KYHA0147 542000 8478800 1112 7

KYHA0148 539600 8476800 1094 12

KYHA0149 541200 8477600 1100 11

KYHA0150 542400 8476800 1106 11

KYHA0151 543200 8476800 1117 11

KYHA0152 544000 8476800 1124 10

KYHA0153 543200 8479600 1129 10

KYHA0154 544000 8481600 1143 14

KYHA0155 544000 8481200 1144 13

KYHA0156 544000 8480800 1145 8

KYHA0157 544000 8480400 1146 10

KYHA0158 544000 8480000 1144 12

KYHA0159 544000 8479600 1145 9

KYHA0160 543200 8480000 1132 8

KYHA0161 543200 8482400 1123 7

KYHA0162 544000 8482400 1135 11

KYHA0163 542400 8481600 1115 4

KYHA0164 543200 8481600 1129 11

KYHA0165 541600 8482400 1113 15

KYHA0166 542400 8482400 1117 11

KYHA0167 540000 8482400 1109 11

KYHA0168 540800 8482400 1104 10

KYHA0169 542400 8480400 1122 10

KYHA0170 543200 8480400 1135 13

KYHA0171 542400 8480000 1125 10

KYHA0172 544800 8478800 1142 12

KYHA0173 543200 8478000 1127 12

KYHA0174 544000 8478000 1129 8

KYHA0175 544800 8478000 1136 13

KYHA0176 544000 8478800 1145 11

KYHA0177 543200 8478800 1134 11

KYHA0178 542400 8478000 1108 8

KYHA0211 546400 8487200 1113 9

KYHA0212 546400 8486800 1113 11

KYHA0213 546400 8486400 1115 12

KYHA0214 546400 8486000 1117 12

KYHA0215 546400 8485600 1116 12

KYHA0216 546400 8484800 1108 5

KYHA0217 544000 8485600 1103 6

KYHA0218 544000 8484800 1116 12

KYHA0219 544000 8484000 1124 14

KYHA0220 544000 8483200 1118 11

KYHA0221 536400 8473600 1112 7

KYHA0222 537200 8473600 1119 12

KYHA0223 537999 8473602 1104 6

KYHA0224 538800 8473600 1108 6

KYHA0225 539600 8473600 1125 12

KYHA0226 540400 8473600 1123 13

KYHA0227 541200 8473600 1114 8

KYHA0228 542000 8473600 1115 12

KYHA0229 540400 8478400 1095 8

KYHA0230 540800 8478400 1103 12

KYHA0231 541200 8478400 1110 16

KYHA0232 541600 8478400 1110 14

KYHA0233 542000 8478400 1103 6

KYHA0234 540800 8478000 1099 11

KYHA0235 541200 8478000 1106 15

KYHA0236 541600 8478000 1103 11

KYHA0237 540400 8480400 1090 6

KYHA0238 540800 8480400 1091 11

KYHA0239 541200 8480400 1095 10

KYHA0240 541600 8480400 1102 3

KYHA0241 542000 8480400 1112 8

KYHA0242 539200 8480800 1083 6

KYHA0243 539600 8480800 1084 7

KYHA0244 540000 8480800 1086 6

KYHA0245 540400 8480800 1090 4

KYHA0246 540800 8480800 1095 9

KYHA0247 541200 8480000 1103 11

KYHA0248 541600 8480000 1105 5

KYHA0249 542000 8480000 1116 6

KYHA0250 540400 8481200 1101 10

KYHA0251 540800 8481200 1104 15

KYHA0252 541200 8481200 1103 14

KYHA0253 541600 8481200 1103 10

KYHA0254 542000 8481200 1106 10

KYHA0255 542400 8481200 1110 7