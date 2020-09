Chris Vermeulen: Gold kurz vor Ausbruch

Charlotte McLoed von The Investing News Network sprach letzte Woche mit Chris Vermeulen von TheTechnicalTraders.com über die aktuelle Goldpreisentwicklung.Der Analyst erklärt in dem Gespräch, dass die jüngste Korrektur der Preise gesund sei und alles nach weiteren Anstiegen aussehe: "Es ist in einem sehr kontrollierten technischen Muster gesunken, welches als Bullenflagge bekannt ist. Bullenflaggen sind ein Fortsetzungsmuster. Es ist also im Anschluss an dieses Muster eine Bewegung gleicher Größe nach oben zu erwarten." Laut Vermeulen könnte das gelbe Metall schneller auf 2.200 oder 2.400 USD steigen als viele Anleger glauben.Neben Gold befänden sich aktuell auch Goldbergbauaktien in einer günstigen Position. Die Aktien hätten über mehrere Jahre eine Basis gebildet und erst vor einigen Monaten einen Bullenmarkt beginnen. "Dies ist ihre erste Pause oder ihr erster Rücksetzer. Und die erste Pause eines neuen Trends kann gekauft werden." Es handle sich um eine gute Gelegenheit, sich zu positionieren, bevor es richtig aufwärts gehe.In Bezug auf Silber hatte Vermeulen ein Kursziel von 34 USD genannt, sollte der Preis über 24,36 USD steigen. Dies ist inzwischen passiert und er hat seine Prognosen angepasst. "Wenn Silber hier ausbrechen kann und anfängt, schnell zu steigen, sind 36 US-Dollar die nächste Station. Und dann liegt diese bei 52 US-Dollar, was ein unglaubliches Ziel wäre. Aber 36 US-Dollar, 34 US-Dollar sind ein konservatives und dennoch aufregendes Aufwärtsziel."Vermeulen fasst zusammen: "So ist die Lage für Gold, Silber und Bergbauaktien. Sie haben alle das gleiche Muster, nämlich eine Bullenflagge, und es deutet sehr kurzfristig auf dramatisch höhere Preise hin."© Redaktion GoldSeiten.de