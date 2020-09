Silber-Update & Warum die Investmentnachfrage der Haupttreiber für den Preis sein wird, nicht die industrielle Nachfrage

In meinem neuesten Update erkläre ich, dass die Silberpreisentwicklung für das nächste Quartal davon abhängt, was in den nächsten 7 bis 10 Tagen passiert. Wenn die US-Regierung einen neuen Konjunkturplan vorlegt, werden wir höhere Silber- und Goldpreise sehen. Wenn jedoch kein entsprechendes Gesetz vorgelegt wird, könnten die Edelmetalle und die breiteren Märkte kurzfristig korrigieren.In meinem YouTube-Update "Warum die Investmentnachfrage der Haupttreiber für den Preis sein wird, nicht die industrielle Nachfrage" stelle ich ein kurzes Silbermarktpreisupdate vor, gefolgt von meiner Einschätzung, dass Silberinvestitionen und nicht die industrielle Nachfrage der Haupttreiber der zukünftigen Preise sein werden. Ich zeige einen neuen Chart, in dem die industrielle Nachfrage nach Silber mit der Investmentnachfrage verglichen wird.Ich rechne damit, dass die Nachfrage nach physischen Silberinvestitionen in Zukunft die industrielle Nachfrage übersteigt und den Silberpreis auf ein sehr hohes Niveau treibt.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 20. September 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.