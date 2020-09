Florian Grummes über Hyperinflation, Bitcoin und Gold

David Lin von Kitco News sprach kürzlich mit Florian Grummes, Managing Director von Midas Touch Consulting, über die aktuelle Lage an den Finanzmärkten.Wenn sich die Geschichte wiederhole, könnte die rasche Ausweitung der Bilanzen der Zentralbanken zu einer massiven Inflation der Asset- und Verbraucherpreise führen. Dann könnten die Anleger zum Schutz in Edelmetalle strömen, glaubt Grummes. "In der Weimarer Republik setzte die Hyperinflation zwei Jahre nach Beginn dieser Bilanzerweiterungen ein. Das ist also ein Prozess und der braucht Zeit."Der Prozess habe bereits begonnen: "Man kann das jetzt bereits in bestimmten Teilen der Finanzmärkte sehen, insbesondere in Edelmetallen und auch in den großen Technologieaktien, diese sind in den letzten Monaten wie verrückt gestiegen. Viele dieser Aktien sind im dreistelligen Bereich gestiegen und gleichzeitig ist die Realwirtschaft nicht in guter Verfassung."Laut dem Experten ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes aufgrund der diesjährigen Lockdowns auf historischen Tiefstständen. Die Geldmenge werde aber sehr wahrscheinlich nicht wieder sinken: "Nein, die Geldmenge kann sich nicht verringern, denn wenn sie aufhören, die Bilanz zu erweitern, wird es sofort zu Bürgerkrieg und anderen verrückten Dingen kommen."Grummes rechnet damit, dass Gold im nächsten Jahr neue Allzeithochs erreichen wird: "Es geht ein bisschen abwärts und konsolidiert. Ich denke, dass wir im nächsten Jahr neue Höchststände erreichen werden. Wenn Gold 2.075 US-Dollar übersteigt, werden wir wahrscheinlich schnell auf 2.500 US-Dollar zusteuern. Von dort ist es nicht mehr weit bis 3.000 US-Dollar. Das könnte vielleicht im nächsten Jahr passieren, und dann, in zwei, drei Jahren, sollten 3.000, 4.000 US-Dollar leicht möglich sein."Das am besten performende Asset dürfte Grummes zufolge in diesem Jahr allerdings Bitcoin sein.© Redaktion GoldSeiten.de