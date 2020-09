Euro-Banken schwer unter Druck

Die Aktienkurse der Euro-Banken sind wieder schwer unter Druck. Auslöser sind Geldwäschevorwürfe, die einer Reihe von Großbanken gemacht werden.Der Euro STOXX Bankaktien-Index verliert heute gut 5 Prozent gegenüber dem Vortrag. Doch diese Tagesbewegung sollte nicht das eigentliche Problem überdecken: Seit Anfang 2006 haben die Euro-Bankaktienkurse fast 85 Prozent verloren - im Vergleich zu einem Verlust von 5 Prozent bei den US-Bankaktien.Investoren haben nur noch wenig Vertrauen in die Ertragskraft der Euro-Geldhäuser - wie zum Beispiel ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,41 andeutet.An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass sich das Gold (in Euro gerechnet) in den letzten Jahren als eine wirksame "Versicherung" gegen die Risiken aus dem Euro-Bankenapparat erwiesen hat: Während von 1999 bis heute die Bankaktienkurse fast 80 Prozent verloren haben, hat der Goldpreis (EUR/oz) um 570 Prozent zugelegt.Wir erwarten, dass das Gold auch künftig seine Versicherungsfunktion erfüllen wird - und dass der aktuelle Preis des Goldes nicht zu teuer ist, dass sich der Kauf lohnt - vor allem für langfristig orientierte Anleger.© Prof. Dr. Thorsten PolleitChefvolkswirt der Degussa Goldhandel GmbH