Global Li-Ion unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Erwerb von vormals produzierendem Silber-Gold-Konzessionsgebiet

Vancouver, 22. September 2020. Global Li-Ion Graphite Corp. (CSE: LION) (Global Li-Ion oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Grupo Minero Diflor S.A. de C.V., einem privaten mexikanischen Unternehmen, eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer 100-Prozent-Beteiligung am Silber-Gold-Konzessionsgebiet MVZ im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua unterzeichnet hat.Das 1.200 Hektar große Konzessionsgebiet beherbergt drei vormals produzierende Silber-Gold-Lagerstätten: El Moro, La Virginia und La Zorra (Konzessionsgebiet MVZ). Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Projekts Pajarito von Grupo Minero Diflor, das einen zehn mal 25 Kilometer großen, von einer Verwerfung begrenzten Ausbiss älterer Sedimente und Intrusionen umfasst, die von voluminösen jüngeren postmineralischen Rhyolithen umgeben sind. Das Projekt Pajarito umfasst ein großes Mineralsystem mit einer weit verbreiteten epithermalen Mineralisierung und mehreren Beispielen für eine porphyrartige, kalihaltige und propylitische Alteration. Das ältere Gestein ist umfassend alteriert und beherbergt Kleinbergbaubetriebe. Im silberdominierten MVZ-Dreieck weist die Brekzien- und intensive, in einer Abscherung enthaltene Sulfidmineralisierung Silberwerte von bis zu mehr als 1.000 Gramm pro Tonne sowie hohe Anteile von Blei und Zink mit Goldvorkommen auf.Das Minenkonzessionsgebiet MVZ, das auf aeromagnetischem und pegmatitischem Quarz auf einer Halde basiert, befindet sich Interpretationen zufolge oberhalb einer Intrusion. Die Mine La Zorra weist offene Stollen mit einer Höhe von bis zu zehn Metern auf. Die Mine hat im Wesentlichen keine Halde und das abgebaute Material wurde per LKW direkt zur Hütte transportiert. Es gibt auch nahe gelegene Golderkundungsgebiete in jenen Konzessionen, bei denen Goldanalysen mit mehreren Gramm gemeldet wurden. Diflor ist das erste Unternehmen, das moderne Probennahmen und geologische Kartierungen durchführt, doch das Projekt wurde nach wie vor nicht mit modernen geophysikalischen Untersuchungen, Bohrungen oder anderen modernen Explorations- und Erkundungsprogrammen erkundet.Das Konzessionsgebiet befindet sich im Südwesten des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua, an der Grenze zu Sinaloa und innerhalb des produktiven Gold-Silber-Gürtels der Sierra Madre, der zahlreiche Gold-Silber-Lagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt. Der Sierra-Madre-Gürtel ist ein produktives Land für Silber-Gold-Explorationsunternehmen. In diesem Teil des Gürtels sind die folgenden ehemaligen und aktuellen Produzenten tätig. Das Minenkonzessionsgebiet MVZ befindet sich 60 Kilometer südlich der vormals produzierenden Goldmine El Suazal von Gold Corp mit 1,75 Millionen Unzen, 85 Kilometer nördlich des Projekts Fenix (El Gallo) von McEwen Mining Inc. mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von 32,3 Millionen Unzen Silber sowie 100 Kilometer nordwestlich der historischen Mine Guadalupe y Calvo, die zwei Millionen Unzen Gold und 35 Millionen Unzen Silber produzierte.Das Konzessionsgebiet ist über Straßen bis zum 125 Kilometer weiter westlich gelegenen Pazifikhafen Los Mochis zugänglich, der über Flug-, Eisenbahn- und Autobahnverbindungen verfügt.President John Roozendaal sagte: Das Konzessionsgebiet stellt eine aufregende Möglichkeit für das Unternehmen dar. Es liegt im weltberühmten Sierra-Madre-Goldgürtel in Mexiko und somit innerhalb der nordamerikanischen Handelszone. Das Konzessionsgebiet selbst wurde nur geringfügigen Explorationen unterzogen und ein Großteil der Ausbisse bei historischen Schürfgrabungen wurde durch eine dünne Boden- und Gesteinsdecke behindert, wodurch Potenzial für unentdeckte Silber-Gold-Mineralisierungen in Oberflächennähe besteht. Mit modernsten Mineralexplorationstechnologien, Methoden und Fortschritten beim geologischen Know-how hinsichtlich dieser Art von Mineralsystemen freuen wir uns darauf, das gesamte Potenzial des mineralreichen Gebiets zu entdecken.Die makroökonomischen Aussichten sowohl für Silber als auch für Gold sind weiterhin unglaublich positiv. Silber ist für LION von besonderem Interesse, da es sowohl als Wertanlage als auch als bedeutsames Material bei der Herstellung zahlreicher grüner Technologien und insbesondere bei der Gewinnung von Solarenergie durch Paneele von historischem Interesse ist. Silber ist abgesehen von seinen anderen wichtigen Eigenschaften auch das elektrisch leitfähigste Metall.Mexiko gilt seit Langem als einer der wichtigsten Silberproduzenten der Welt und ist heute eines der attraktivsten Ziele für Mineralexplorationen und Bergbaufinanzierungen. Seine Lage innerhalb der nordamerikanischen Handelsregion und die Nähe zur Westküste Mexikos mit seinen Tiefwasserhäfen mit Schifffahrt-, Strom- und Transportinfrastruktur sind ebenfalls wichtige Aspekte für den Erwerb des Konzessionsgebiets.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von William Feyerabend, B.Sc., CPG, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft und genehmigt.Global Li-Ion Graphite ist ein Explorations- und Mineralerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten gerichtet ist, um die Rohstoffe zu liefern, die die schnell wachsende Industrie der grünen Energien sowie die damit in Zusammenhang stehenden Technologien benötigen.Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).Jason Walsh, Director & OfficerTel: 604.608.6314E-Mail: info@liongraphite.comNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMTDie Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, beabsichtigen, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!