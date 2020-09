Citibank hebt Preisprognose für 2021 an

Wie die Citibank in ihrem jüngsten wöchentlichen Update erklärt, bleibe man Gold gegenüber bullish eingestellt."Wir sind in Bezug auf Gold kurzfristig taktisch und mittelfristig strukturell bullisch eingestellt. Wir halten an unserem 0-3-Monats-Kursziel von 2.200 USD/Unze und einem 6-12-Monats-Ziel von 2.400 USD/Unze fest. Wir heben die Goldpreisprognose für das Base-Case-Szenario 2021 gegenüber unserem Update Anfang Juli um ~ 300 USD/Unze auf ein Rekordniveau von 2.275 USD/Unze an", so die Analysten.Der gestrige Schlusskurs bei 1.909 USD könnte allerdings zunächst eine stärkere Korrektur bedeuten. "Ein Schlusskurs unter dem 55-tägigen Durchschnitt bei 1.920 USD könnte eine Warnung vor einer tieferen Korrektur darstellen," warnte die Citibank bereits am Wochenende.© Redaktion GoldSeiten.de