SilverFest: Warum Silber als Geld noch viel bedeutender wird  Alasdair Macleod

Chris Marcus von Arcadia Economics sprach im Rahmen des am vorletzten Wochenende erstmalig durchgeführten SilverFest mit Alasdair Macleod von GoldMoney.com über dessen Einschätzung zu Gold und Silber. Der langjährige Marktexperte erklärt in dem Interview, warum er glaubt, dass Silber als Geld in Zukunft eine noch viel bedeutendere Rolle spielen wird.MacLeod ist für die Weltwirtschaft ab 2020 extrem bearisch eingestellt und begründet dies mit diversen Faktoren, wie beispielsweise der Liquiditätskrise seit September 2019. Auch der Handelskrieg zwischen den USA und China sollte sich negativ auswirken, genau wie die mit Covid-19 verbundenen Lockdowns.Laut MacLeod wird die Geldmenge nicht reduziert werden, sondern durch weiteres Gelddrucken noch gesteigert. Durch die weitere Abwertung der Fiatwährungen dürften Gold und Silber immer gefragter werden.Doch Silber sollte laut seiner Einschätzung noch größere Bedeutung erlangen und das Gold-Silber-Verhältnis massiv sinken, sogar unter 15,5:1.Silber als Geld habe in der Vergangenheit zeitweise eine größere Rolle als Gold gespielt und dazu könnte es in "der neuen Welt" erneut kommen. Unter anderem durch die begrenzten verfügbaren Bestände. Zwar rät der Experte dazu, sowohl Gold als auch Silber im Portfolio zu besitzen, aktuell könnte aber der umfassende Kauf von Silber lohnender sein.MacLeod betont, dass man die beiden Edelmetalle nicht als Investment ansehen sollte, sondern als Geld.© Redaktion GoldSeiten.de