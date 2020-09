GlobalData: Goldproduktion könnte 2020 um 1,7% sinken

Das in Großbritannien ansässige Datenanalyse- und Beratungsunternehmen GlobalData ist zu der Einschätzung gelangt, dass die Goldproduktion weltweit im Jahr 2020 voraussichtlich um 1,7% zurückgehen wird.Der Rückgang der Produktion sei hauptsächlich auf die Unterbrechung der Produktion der Goldminen im zweiten Quartal dieses Jahres aufgrund des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie zurückzuführen. So dürften die Lockdowns und andere logistische Einschränkungen in Ländern wie Südafrika in diesem Jahr zu einer Verringerung der Goldproduktion der größten Goldminenunternehmen wie Newmont, Barrick Gold, AngloGold Ashanti und Newcrest Mining führen.Durch die gestiegenen Preise sollten die Unternehmen aber trotzdem Gewinnsteigerungen verzeichnen können, so Vinneth Bajaj, Senior Mining Analyst bei GlobalData. "Die weit verbreitete Unsicherheit aufgrund der Befürchtung eines möglichen globalen Wirtschaftsabschwungs hat den Goldpreis jedoch im August 2020 auf ein Allzeithoch steigen lassen und er liegt weiterhin in der Nähe von 2.000 USD/Unze. Dies bedeutet Unterstützung für das Gewinnwachstum einiger Goldminenunternehmen trotz der sinkenden Produktion."© Redaktion GoldSeiten.de