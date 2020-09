Pan American Silver testet Unterstützungsniveaus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Zuletzt war auch die kanadische Silbermine Pan American Silver in klarer Bestform und so schlossen sich Gewinne an Gewinne an. Wie man allerdings unschwer im Kontext des Big-Picture-Charts erkennt, beruhigte sich die Lage seit dem neuen Mehrjahreshoch vom August bei 40,11 USD je Anteilsschein. Der laufende Handelsmonat „glänzt“ hierbei bereits mit einem Abschlag von nahezu 10% und so wollen wir auf die vorausliegenden Unterstützungslevel blicken.Im Anschluss an eine fast 300%ige Rally-Bewegung darf gut und gern auch einmal etwas Luft abgelassen werden. Die Aktie zeigt sich überdies im Rahmen einer Trendlinienprojektion sichtlich erschöpft und die Konsolidierung hat dementsprechend schon sichtlich Fahrt aufgenommen. Ob dieses jetzt in eine scharfe Korrekturbewegung münden wird, bleibt freilich noch abzuwarten. Denn sowohl beim Gold wie auch beim Silber oder letztlich bei dieser Aktie - es liegen Unterstützungslevel im Nahbereich bzw. werden derweil umkämpft.Speziell zwischen 32,00 und 36,00 USD hat sich bei dieser Aktie eine Range ausgebildet, welche gegenwärtig auf der Unterseite getestet wird. Behält der Bereich rund um 32,00 USD seine Kaufkraft bei, sollten die Notierungen alsbald wieder anziehen können und in Richtung 36,00 USD streben. Ein klares/neues Kaufsignal entsteht hierbei allerdings erst mit Überwindung des Niveaus von 36,32 USD. Sodann dürften rasche Folgegewinne bis 38,20 USD und dem folgend bis zum zuletzt markierten Hoch bei 40,11 USD erfolgen. Oberhalb dessen wäre weiteres Potenzial bis zum April-Hoch des Jahres 2011 bei 43,06 USD gegeben.Kommt es hingegen zu einem Abtauchen unter 32,00 USD, müsste man sich genau anschauen, wie tief die Aktie durchgehandelt wird. Denn bereits bei 31,00 USD findet sich eine weitere Haltezone, welche spekulative Käufe rechtfertigen würde. Unterhalb von 30,00 USD dürfte die Korrektur jedoch deutlich an Fahrt gewinnen und so Verluste bis in den Bereich von 26,00 bzw. 22,00 USD initiieren.Im Rahmen der etablierten Range bietet sich gegenwärtig die engmaschige Beobachtung an. Denn rund um 32,00 bzw. 31,00 USD könnte wieder verstärkte Nachfrage auftreten, welche Anschlussgewinne bis mindestens 36,00 USD in Aussicht stellen. Oberhalb von 36,32 USD würde sich sogar weiteres Potenzial bis 40,11 USD und darüber bis 43,06 USD eröffnen.Weiterer Verkaufsdruck könnte die Aktie aus ihrer gegenwärtigen Range nach unten hinaus drücken. Geschieht dies, sollte man sich speziell bei Notierungen unterhalb von 30,00 USD, auf eine Korrekturwelle größerer Natur einstellen. In diesem Zusammenhang sollten dann weitere Abgaben bis 26,00 bzw. 22,00 USD nicht überraschen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.