Silber-Crash!

Am Montag stieg der Dollar von 1,16 Gramm Silber auf 1,26 Gramm. Konventionelle, geldpolitische Denker glauben, dass der Dollar entweder in Euro, Pfund, Yuan, etc. oder in Verbraucherpreisen gemessen werden kann. Doch dies sind keine Recheneinheiten. Und Grund dafür ist, dass Verbraucherpreise großen Kräften unterliegen, die sie nach oben (steigende Regelkonformität) und unten (fallende Zinsen und steigende Effizienz) drücken.Die Verbraucherpreise als Maßstab für den Wert einer Tauscheinheit zu verwenden, ist, als würde man die Flughöhe einer Möwe (oder einer Schar Möwen) als Maßstab für die Höhe eines Bootes verwenden, das von den Wellen hin- und hergeschleudert wird, während es langsam sinkt. Die anderen Währungen sind Dollarderivate.Man würde keine Dezember-Call-Optionen des GOOG dazu verwenden, den GOOG zu messen, richtig? Sie würden schließlich auch nicht versuchen, sich selbst bei Ihren Schnürsenkeln hochzuziehen. Dennoch scheint es in Mode zu sein, weise zu nicken und zu sagen, dass der "Dollar gestiegen ist", wenn die peripheren Währungen gesunken sind.Im Regime der uneinlösbaren Währung ist aufwärts abwärts, Krieg Frieden und Unwissen ein Segen. Haben wir schon erwähnt, dass sich die Aktien auf einem Rekordhoch befinden und das BIP bis 2021 die beste aller möglichen Welten erreichen soll? Die Sonne, nicht die Erde, ist das Zentrum des Solarsystems. Und Gold, nicht der Dollar, ist Zentrum des wirtschaftlichen Wertsystems (und Silber ist der jüngere Cousin des Goldes).Der Einfachheit halber sagen wir, dass der Silberpreis am Montag um etwa 7,5% zurückging. Ein Anstieg des Dollar von 1,163 Gramm auf 1,257 Gramm ist eine Zunahme um 8,1%. Dies ist mathematisch betrachtet, als würde man sagen, dass Silber um 7,5% zurückgegangen ist. Um den Grund dafür zu verstehen, betrachten wir den Innertageschart des Silberpreises mit der (Dezember) Basis.Das erste Merkmal ist der Anstieg der Basis nach 2:00 Uhr früh (Londoner Zeit) bis etwa 5:00 Uhr früh. Die Basis steigt hier von etwa 1,9% auf 2,4%. Dies ist eine Zeitspanne, in der der Preis etwas sank. Eine steigende Basis mit einem fallenden Preis bedeutet, dass physisches Silber verkauft wird.Dann begann der Preis zu fallen, erst nach und nach. Dann wird der Verlauf steiler, bis es um 13:30 Uhr zu einem ausgemachten Crash kam. Den Großteil des Tages (nach der Anomalie in den frühen Morgenstunden) korrelierte die Basis mit dem Preis. Der Verkauf wurde vom Futuresmarkt angeführt. Der Tag begann mit einer Basis von etwa 1,9% und endet bei etwa 0,6%.Was schlussfolgern wir daraus? Wenn der Preis niedrig bleibt und die Basis wieder steigt, dann wäre das ein bearisches Signal. Wenn die Basis niedrig bleibt, dann bedeutet dies, dass der Silbermarkt bei 24,50 Dollar merklich enger ist als bei 26,75 Dollar.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 22. September 2020 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.