Kollaps ist ein Prozess, kein Ereignis

Ich denke im Rahmen von Systemen. Das sollten Sie ebenfalls tun. Warum? Weil wir eine Zeitspanne betreten, in der die wichtigen Systeme, die die Menschheit unterstützt haben, zusammenbrechen werden. Oder anders gesagt: Sie brechen bereits zusammen.Hier nur ein Beispiel: Unser Währungssystem liefert übergroße Gewinne an die bereits außerordentlich Reichen, während massive Schulden auf den Rücken der Bürger aufgetürmt werden - sowohl die bereits existenten als auch zukünftigen Bürger. Die US-amerikanische Federal Reserve ist eine nicht gewählte und nicht zurechenbare Organisation, die am meisten Verantwortung dafür trägt, die Milliardäre Amerikas seit der Pandemie um fast 1 Billion Dollar "reicher" gemacht zu haben.Die nächsten drei Datenpunkte bezüglich der Fed sind - kurzum - obszön. Der erste zeigt, dass die US-amerikanische Federal Reserve nun mehr US-Staatsschulden "besitzt" als alle ausländische Zentralbanken. Der zweite zeigt, wie Milliardäre aufgrund der "Rettungsbemühungen" der Fed grotesk reicher werden. Und der letzte Punkt zeigt, wie die Niedrigzinspolitik der Fed zu einer Explosion der Staatsschulden führte:Das ist obszön (und ärgerlich!) für alle, die sich um die Zukunft sorgen. Ungeachtet der moralischen Probleme können wir zumindest schlussfolgern, dass das Verhalten und die gezeigten Werte absolut nicht nachhaltig sind. Letztlich wird das Ausgeben von mehr Geld als man hat zum Ruin führen.Eine ähnliche Geschichte könnte man über ökologische Überlastung und den menschlichen Praktiken zur Rohstoffgewinnung sagen - es ist, als würde man jedes Jahr das gesamte Zinseinkommen sowie einen Teil der Kreditsumme von unserem Umwelttrustfonds ausgeben.Es gibt nicht viele Rohstoffe, die sich nicht irgendeiner Form ernsthaftem Schwund oder Erschöpfung, oder beidem, gegenübersehen. Bereits tausende, wenn nicht Millionen Menschen im amerikanischen Westen ziehen einen Umzug in Betracht, weil die immerwährende Gefahr zerstörerischer, wenn nicht lebensbedrohlicher Feuer besteht: