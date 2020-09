Euro Manganese: Ernennung von T. Stepien als Vorstandsmitglied, A. Zaradic als Vice President Operations und Th. Glück als Chief Technology Officer

- Tom Stepien, CEO und Mitbegründer von Primus Power, in den Vorstand von EMN berufen- Andrea Zaradic zum Vice President Operations befördert- Thomas Glück zum Chief Technology Officer ernanntVANCOUVER, 23. September 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass nach einem umfassenden Suchprozess Herr Tom Stepien zum Vorstandsmitglied des Unternehmens ernannt wurde, dass Frau Andrea Zaradic, P.Eng., als Vice President Operations in das Unternehmen eingetreten ist und dass Dr. Thomas Glück zum Chief Technology Officer von EMN ernannt worden ist. Alle Ernennungen treten am 22. September 2020 in Kraft.Tom Stepien verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen High-Tech-Management, Betrieb und Engineering bei kleinen und großen Unternehmen. Derzeit ist er CEO von Primus Power, einem Unternehmen für Batteriespeicher mit Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley. Vor der Mitbegründung von Primus war er Vice President beim Halbleiterausrüstungshersteller Applied Materials. Tom erwarb einen BS und MS in Maschinenbau am Massachusetts Institute of Technology (MIT), ist Miterfinder zahlreicher Patente und häufiger Redner auf Konferenzen zum Thema Energie. Er bringt eine internationale Perspektive ein und hat verschiedene Teams in mehreren Ländern geführt.„Wir freuen uns sehr, dass wir einen Manager vom Kaliber Herrn Stepiens in unseren Vorstand holen konnten. Seine Wissenstiefe und sein Network in der Energiespeicherbranche passen gut zu unseren Wachstumsplänen. Jetzt, da wir das Chvaletice-Manganprojekt für die kommerzielle Entwicklung und Finanzierung vorbereiten und die dazugehörige Machbarkeitsstudie abschließen und eine endgültige Investitionsentscheidung treffen, wird seine Erfahrung von unschätzbarem Wert sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass die nachgewiesenen Führungsqualitäten von Herrn Stepien und seine beeindruckende technische und unternehmerische Erfahrung ideal für die Zusammenarbeit mit unserem Vorstand geeignet sind, um Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Stepien wurden ihm Aktienoptionen zum Kauf von 500.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt, die für eine Laufzeit von zehn Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,125 CAD je Stammaktie ausgeübt werden können. Die Optionen werden zum Zeitpunkt der Gewährung zu einem Drittel und jeweils zum ersten und zweiten Jahrestag der Gewährung zu einem Drittel unverfallbar.Andrea Zaradic arbeitet seit April 2019 als Projektleiterin für EMN und ist verantwortlich für die Machbarkeitsstudie des Chvaletice-Manganprojekts und andere Sonderprojekte. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Unternehmens-, Projekt- und Geschäftsentwicklung im Bergbau und der Branche für erneuerbare Energien. Sie hat in ganz Amerika, Afrika, Asien und Europa gearbeitet. Zu einigen ihrer früheren Führungspositionen zählen: CEO von Northair Silver bis zur Fusion mit Kootenay Silver; VP Operations and Development für Magma Energy Corp., einen Geothermieproduzenten, bis zur Fusion von Magma und Plutonic zur Alterra Power Corp.; Construction and Senior Process Operations Engineer bei BHP Billiton, wo sie als leitende Ingenieurin an der erfolgreichen Entwicklung der Ekati-Diamantenmine beteiligt war; und Manager für Infrastrukturentwicklung der Canico Resource Corp. beim Nickelprojekt Onca Puma in Brasilien. Derzeit ist sie Vorstandsmitglied von Kootenay Silver und Reservoir Capital. Frau Zaradic hat einen MASc.-Abschluss in Maschinenbau von der University of British Columbia und ist eingetragene Ingenieurin in den Provinzen BC und Ontario.Dr. Thomas Glück, seit Januar 2018 Vice Present Project Development bei EMN und seit 2016 Berater für Manganverarbeitung im Unternehmen, wurde zum Chief Technology Officer des Unternehmens ernannt. Dr. Glück ist ein Chemieingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in der Planung, Entwicklung und dem Betrieb von Verarbeitungsanlagen für hochreines Mangan. Er hat eine Schlüsselrolle bei der Bewertung, Planung und Gestaltung des Prozessflussdiagramms des Chvaletice-Mangan-Projekts gespielt.„Wir freuen uns sehr darüber, Andrea Zaradic in die leitende Position des Vice President Operations befördern zu können. Ihre ausgeprägten Fähigkeiten in den Bereichen Technik, Führung und Projektmanagement haben sich seit ihrem Eintritt in unser Team Anfang 2019 deutlich gezeigt. Sie ist perfekt für diese Rolle geeignet, jetzt, da wir in die aufregende und anspruchsvolle nächste Phase der Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts eintreten.“„Wir freuen uns auch sehr, dass Thomas Glück die Rolle des Chief Technology Officer übernommen hat. Er ist seit vier Jahren ein wertvolles Mitglied unseres Teams und wird nun seine Aufmerksamkeit auf die technologischen Aspekte richten, die für den Erfolg des Projekts entscheidend sind. Er wird unser Team dabei unterstützen, herausragende Leistungen auf seiner Mission zu erbringen, wettbewerbsfähige Manganprodukte von außergewöhnlicher Qualität herzustellen, die auf nachhaltigste Weise produziert werden.“Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk das Vorantreiben der Bewertung und Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt, an dem es eine 100%ige Beteiligung hält. Das geplante Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten und strategisch in der Tschechischen Republik gelegen sind. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoffproduzent von hochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Lithium-Ionen-Batterieindustrie als auch Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen bedient.Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.Marco A. Romero, President & CEO+604-681-1010, Durchwahl 101Fausto Taddei, Vice President Corp. Development & Corp. Secretary+604-681-1010, Durchwahl 105E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caAnschrift des Unternehmens:1500 – 1040 West Georgia StreetVancouver, British Columbia, Kanada V6E 4H8Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder des Projekts wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „Prognose“, „Vorhersage“ und andere ähnliche Begriffe identifiziert werden oder geben an, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „möglicherweise“ ausgeführt oder erreicht werden „könnten“, „würden“ oder „werden“.Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäfte und Geschäftstätigkeit, einschließlich unter anderem Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts.Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen erörterten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter „Risikohinweis“ und an anderer Stelle in der Diskussion und Analyse der Geschäftsführung des Unternehmens für das zum 30. September 2019 endende Geschäftsjahr und in dem jüngsten jährlichen Informationsformular erörterten Faktoren.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.