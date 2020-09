Etruscus Resources bebohrt kürzlich identifizierte umfassende magnetische- und Aufladbarkeitsanomalie "Stardust" bei Rock & Roll

Vancouver - Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR, FWB: ERR) (Etruscus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es das kürzlich identifizierte Ziel Stardust bebohrt, das sich im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Rock & Roll im Gebiet Eskay im produktiven Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia befindet. Auch die Bohrpläne wurden erweitert und es werden Bohrplatten bei den Zielen The Wall und Angie vorbereitet.Stardust ist ein umfassendes Porphyrziel mit ausgezeichneten IP- und magnetischen Anomalien, das an das Konzessionsgebiet von Seabridge Gold grenzt, wo das Unternehmen zurzeit bis zu 8.000 Meter bei seinem Ziel Quartz Rise bohrt (Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen: https://etruscusresources.com/wp-content/uploads/2020/09/Sept-23-2020-Stardust-NR-property-map-scaled.jpg). Beide Ziele weisen starke magnetische Anomalien und damit in Zusammenhang stehende IP-Resonanzen auf. Seabridge Gold beschreibt Quartz Rise weiterhin als geologisch KSM erstaunlich ähnlich (PM vom 16. Juli 2020).Stardust wurde anhand einer Konsolidierung der historischen Daten mit neueren geophysikalischen und geochemischen Daten definiert, die kombinierte, nicht übereinstimmende magnetische, IP-, Widerstands-, elektromagnetische und geochemische Anomalien identifiziert haben.- Zweitstärkste IP-Resonanz im Konzessionsgebiet Rock & Roll, neben einer Widerstandsanomalie und in unmittelbarer Nähe der größten und stärksten magnetischen Anomalie in diesem Gebiet- Eine historische HLEM-Untersuchung ergab eine Multifrequenzanomalie, die mit einem Teil der IP-Anomalie übereinstimmt.- Die 2019 durchgeführte biogeochemische Untersuchung wurde kürzlich ergänzt, um ein vier mal einen Kilometer großes Gebiet mit Quecksilber-, Arsen-, Wismut-, Blei-, Kupfer-, Molybdän- und Schwefelanreicherungen in Rinden in der Nähe von Stardust besser zu definieren. Historische geochemische Bodenuntersuchungen ergaben erhöhte Blei-, Zink-, Kupfer- und Goldanomalien entlang desselben Abschnitts.- Bei Feldbesichtigungen wurden Quarzmonzonit und Quarzdiorit mit disseminiertem Pyrit und Magnetit sowie signifikante Bleiche, Verkieselung und Kaliumalteration in den nahegelegenen Sediment- und Vulkangesteinen identifiziert.Vice President, Exploration Dr. Dave R. Webb fasste Stardust wie folgt zusammen: Wir haben unser Konzessionsgebiet bei Brown Sugar, The Wall, Angie und anderen Zielen nach edelmetallreichen VMS-Lagerstätten ähnlich der Zone Black Dog erkundet, da wir wissen, dass die Region einige äußerst reichhaltige Lagerstätten wie jene bei Eskay Creek beherbergt. Wir haben im Konzessionsgebiet auch Skarnzonen, goldreiche Quarzerzgänge und Porphyrziele beobachtet. Insbesondere besteht beträchtliches Potenzial für unser Porphyrziel Stardust, das hervorragende IP- und magnetische Anomalien mit positiven geochemischen Anreicherungen von Spurenelementen über ein großes Gebiet aufweist.CEO Gordon Lam sagte: Angesichts der kürzlich durchgeführten geophysikalischen Bodenuntersuchungen und geophysikalischen Arbeiten hat unser Team einen Standort für eine Bohrplatte identifiziert und erprobt nun dieses aufregende neue Stardust-Ziel. Dadurch könnte ein neues Mineralisierungssystem in unser Portfolio integriert werden, das unsere bestehende gold- und silberreiche Lagerstätte Black Dog ergänzt. 