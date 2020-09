Strategischer Ausblick für Gold

John Reade, Chef-Marktstratege des World Gold Council, sprach in dieser Woche mit David Marsh, dem Chairman von OMFIF , über die strategischen Aussichten für Gold und die jüngsten Trends am Goldmarkt.Reade betont in dem Gespräch den Wert von Gold als Rendite-, Liquiditäts- und Diversifizierungsquelle und unterstreicht seine langfristige Performance sowie die mangelnde Korrelation mit anderen wichtigen Anlageklassen wie US-Aktien. So hätte beispielsweise der durchschnittliche US-Pensionsfonds seine risikobereinigten Renditen in den letzten zehn Jahren durch eine höhere Allokation in Gold verbessern können.Seine Einschätzung des gelben Metalls werde durch die bisherige Entwicklung im laufenden Jahr bestätigt. Gold war in diesem Jahr die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung und erreichte in mehreren Währungen ein Rekordhoch.Allerdings seien momentan erhebliche Verschiebungen in der zugrunde liegenden Angebots- und Nachfragedynamik zu erkennen. So sei die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds erheblich gestiegen, während sich die Käufe von Zentralbanken und die Nachfrage der Verbraucher (z. B. bei Schmuck) reduziert bzw. seitwärts bewegt haben. Zudem habe Covid-19 die Versorgungskette deutlich beeinträchtigt.Laut Reade bleibe die Investmentnachfrage für die mittelfristige Entwicklung der Goldpreise entscheidend. So sollte diese mindestens die unsichere Verbrauchernachfrage ausgleichen.© Redaktion GoldSeiten.de