Silber nimmt Kurs auf wichtige Level

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Silberpreis kann sich dem Sog des Goldes nicht entziehen und so folgt Verlusttag an Verlusttag. Mit Aufgabe der wichtigen Unterstützung bei 26,00 USD verbleibt nunmehr die Hoffnung einer Gegenwehr an den vorausliegenden Unterstützungsniveaus bei 21,30 USD bzw. eine Etage tiefer bei rund 20,50 USD.Aufgrund des gegenwärtigen Drucks erscheint diese Zone alsbald erreichbar und dort kommt es dann buchstäblich darauf an. Denn eine Stabilisierung bewirkt den Abbau der vorherigen Überhitzung und bietet den Nährboden für einen Anschlussimpuls bis 26,00 USD und darüber bis zum letzten Reaktionshoch bei 29,86 USD.Unterhalb von 20,50 USD müsste man hingegen eine weitere Abwärtswelle bis zur nächsten/massiven Unterstützung bei 18,60 USD einkalkulieren. Dort bedarf es einer dringenden Rückkehr der Bullen, da andernfalls größeres Ungemach drohen würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.