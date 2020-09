Mawson Gold: Kernbohrungen und geophysikalische Untersuchungen in Finnland sind im Gange

Vancouver - Mawson Gold Ltd. (Mawson oder das Unternehmen) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt bekannt, dass ein Kernbohrgerät zum Goldprojekt Rajapalot (100 % Mawson) in Finnland mobilisiert wurde. Darüber hinaus werden derzeit geophysikalische elektromagnetische Untersuchungen (EM) durchgeführt.- In den ganzjährig genehmigten Bohrgebieten Hirvimaa und East Joki wird zurzeit gebohrt.- Das Bohrprogramm überprüft eine Kombination aus Base-of-Till-Goldanomalien (Anomalien ab der Basis des Geschiebemergels), Leitern, die in Daten luftgestützter VTEMplus- und bodengestützter elektromagnetischer TEM-Untersuchungen erkannt wurden, und der geschlussfolgerten Position des stratigrafischen Wirtsgesteins der Gold-Kobalt-Vererzung (Abbildung 1):- Hirvimaa bildet eine 3 km lange Zielzone, die 500 m nordöstlich des Ressourcengebiets Palokas liegt.- East Joki bildet eine 2 km lange Zielzone, die 1.000 m nordöstlich des Ressourcengebiets Raja liegt.- In den nächsten zwei Monaten ist ein erstes 2.000 m umfassendes Bohrprogramm geplant.- Von Mitte bis Ende Dezember 2020 ist ein 20 km umfassendes Bohrprogramm mit 5 Bohrgeräten geplant, dessen Ziel die Erweiterung der im September 2020 veröffentlichten Mineralressource ist. Diese Ressourcenschätzung verdoppelte die 20 Monate zuvor veröffentlichte Ressource.- Geophysikalische elektromagnetische (EM) Untersuchungen sind noch im Gange und decken den gesamten Trend sowohl in Hirvimaa als auch in Eastern Joki ab.Herr Hudson, Chairman und CEO, erklärt: Dies ist die erste Saison, in der wir unser geologisches und geophysikalisches Verständnis des Mineralsystems Rajapalot vollständig auf die Sommerbohrgebiete in Hirvimaa und East Joki anwenden konnten. Es gibt keinen Mangel an geologischen Hinweisen, dass sich die Vererzung in diesen zu 99 % mit Geschiebemergel bedeckten Gebieten fortsetzen könnte. Dazu gehören auch mittels Bohrungen beprobte Felsblöcke mit Vererzungen des Palokas-Typs in Hirvimaa (0,6 m mit 21,3 g/t Gold und 0,8 m mit 13,1 g/t Gold) und Base-of-Till Bohrungen (Bohrungen ab der Basis des Geschiebemergels) mit anomalen Gehalten zusammen mit den bodengestützten elektromagnetischen Leitern, die wir jetzt erstellen (Abbildung 1). Zu jedem Zeitpunkt könnte eine Entdeckung in diesen Bereichen die Situation völlig verändern, was uns das ganze Jahr über Bohrungen ermöglichen würde. In der Zwischenzeit freuen wir uns auf den Beginn des Bohrprogramms mit 5 Bohrgeräten im Dezember in unseren Winterbohrgebieten in Finnland und auf die ersten Ergebnisse der 2 Bohrgeräte, die derzeit in Victoria, Australien, in Betrieb sind.In Rajapalot wurde eine Reihe luftgestützter (VTEMplus) und bodengestützter geophysikalischer EM-Untersuchungen durchgeführt, um die leitfähige und magnetische Gold-Kobalt-Vererzung zu lokalisieren (Abbildung 1). Magnetischer Magnetkies, der paragenetisch mit der Gold-Kobalt-Vererzung vorkommt, ist stark leitend und besitzt einen Restmagnetismus. Das Zusammentreffen dieser geophysikalischen Eigenschaften wurde genutzt, um die in den Ressourcengebieten Raja, Palokas und Rumajärvi gefundene Vererzung erfolgreich zu lokalisieren (Abbildung 1) und das Ausmaß der Vererzung in Fallrichtung zu kartieren. Ebenso bilden entsprechende Anomalien in Joki East und Hirvimaa überzeugende Bohrziele.Dr. Nick Cook (FAusMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure oder Mineral Projects (Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) eine qualifizierte Person und hat die und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.(TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF) Mawson Resources Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes Explorationsunternehmen in der Arktis etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeige-Gold-Projekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Im Namen des Board"Michael Hudson"Michael Hudson, Chairman & CEO Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Abbildung 1: Lageplan des Projekts Rajapalot mit Drahtgittermodellen der Ressourcen aus der Ressourcenschätzung vom September 2020, modellierten EM-Platten der Base-of-Till Bohrungen (BOT, Bohrungen ab der Basis des Geschiebemergels) mit anomalen Gehalten und den im Sommer genehmigten Zielgebieten East Joki und Hirvimaa.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53557/MAW200923_DE.001.png