Robert Kiyosaki: Gold, Silber und Bitcoin sind Katastropheninvestments

Daniela Cambone von Stansberry Research sprach jüngst mit Robert Kiyosaki über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten.Der Geschäftsmann und Autor erklärt in dem Interview, dass es zu einem Einbruch von Gold, Silber und Kryptowährungen kommen werde, wenn eine Covid-19-Impfung auf den Markt komme. "Gold, Silber und Bitcoin sind Katastropheninvestments", so Kiyosaki.Allerdings werde dieser Crash auf einer Illusion einer wirtschaftlichen Erholung basieren: "Wenn der (COVID)-Impfstoff erscheint und wieder glücklichere Tage da sind, ist das eigentliche Problem nach wie vor die Wirtschaft, die Zentralbanken, der Repo-Markt, Wall Street und die US-Staatsanleihen." Daher wäre ein Einbruch der Edelmetalle und Kryptowährungen eine exzellente Kaufgelegenheit und damit eine gute Sache.Es sei heutzutage extrem wichtig, sich ausreichend und vielschichtig zu informieren, um sich auf die kommende Zeit vorbereiten zu können. Man dürfe sich nicht auf die herkömmliche Altersvorsorge (Beispiel 401k-Plan in den USA) verlassen.© Redaktion GoldSeiten.de