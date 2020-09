Minaurum Gold Inc.: Erste Bohrungen treffen erneut auf Silber!

Minaurum gestern endlich mit der Auswertung der ersten Bohrungen auf dem Alamos Silber-Projekt in Mexiko: Link Auf der Europa-Guadalupe Ader traf man in zwei Bohrungen auf hochgradiges Silber. Einmal 3,5 Meter mit 404 g/t Silber, inkl. 1,15 Meter mit fast 1 Kilogramm. Dann etwas tiefer nochmals 6,35 Meter mit 356 g/t Silber, inkl. 70cm mit über 2 Kilogramm Silber:Zehn Unzen Silber (>300 g/t) ist meiner Meinung nach der Gehalt, den man braucht, um im Silber-Geschäft zu bestehen. Das hat Minaurum Gold nun in zwei der Bohrungen nachgewiesen. Ich bin bei Silber-Explorern, die mit 100 Gramm oder 150 Gramm Silber haussieren, gehen eher vorsichtig. Das ist mir persönlich einfach zu wenig.Auf der Karte sehen wir, dass die Adern vermutlich in der Tiefe dicker und reichhaltiger werden. Das Entdeckungsbohrloch auf dem Gebiet zeigte 8,25 Meter mit 1,76 Kilogramm Silber an.Diverse "blind Veins" wurden bei den Bohrungen ebenfalls durchschnitten. Darunter versteht das Unternehmen Adern, die von der Oberfläche aus nicht zu erkennen, aber im System vorhanden sind:Ordentliche Treffer auf dieser Ader, jedoch ist das nur der Anfang. Minaurum hat in den vergangenen zwei Jahren über zehn Erzadern auf dem Gebiet entdeckt und diese auch entsprechend kategorisiert (Tier 1 bis Tier 3). Die nächsten Resultate sollen von der Promontorio Ader kommen, die wie Europa-Guadalupe als Tier1 Ader klassifiziert wurde:Es ist schön, dass es nach der langen meldungslosen Zeit wieder losgeht und wir uns nun auf weitere Bohrergebnisse einstellen können.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.