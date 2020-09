Element 25 Ltd. - Mangan statt Kobalt: Aktie zieht

Eine der Kernaussagen des TESLA Battery-Days war, dass man anstrebt, das teure Kobalt aus den Batterien zu entfernen und es durch Mangan zu ersetzen:Ziel ist es, den Mangan-Anteil in der Kathode auf 1/3 zu erhöhen, der Rest soll auch Nickel bestehen. Sicherlich sind das "early days", doch ich denke, dass dieser Weg über die nächsten Jahre hinweg beschritten wird.Element 25 hat mit dem Butcher Bird Mangan-Projekt eines der weltgrößten Vorkommen im Sektor. Wie Sie wissen, hat die Firma monatelang an den Machbarkeitsstudien gearbeitet und unglaublich viele Daten zum Mangan-Sektor zusammengetragen und evaluiert.Letztendlich hat man sich zunächst dafür entschieden, ein Mangan-Konzentrat zu erstellen, was aufgrund des hohen Gehaltes im Erz und aufgrund der Nähe zur Oberfläche die schnellste und kostengünstiges Variante war.Jedoch hat Element 25 die Daten zur Herstellung von Mangan-Sulfat und Mangan-Metall in der Schublade. Dies bedeutet, sobald sich ein richtiger "Markt" für diese weiter aufbereiteten Endprodukte etabliert, sehe ich Element 25 in der Pole-Position!Noch kann niemand sagen, welche Spezifikationen von Mangan-Sulfat oder Mangan-Metall für die neue Generationen der Batterien erforderlich sind. Daher wartet die Firma mit diesem Schritt. Sind jedoch ausreichend Abnehmer im Markt, die auch genau wissen, wie die Zusammensetzung aussehen soll, dann kann Element 25 das Mangan mit einer weiteren Anlage auf diese Anforderungen aufbereiten.Das ist einer der großen Vorteile von Element 25, da man bereits viele Monate an diesen Studien gearbeitet hat.Nur die Anlaufkosten (CAPEX) und der zu kleine Markt haben die Firma zunächst davon abgehalten, diese Studien auch zu publizieren. Es wäre ein zu hohes Risiko gewesen, in einen so jungen Markt einzutreten.Die Variante, erst ein Mangan-Konzentrat zu erstellen, welches man schnell, kostengünstig und einfach produzieren kann, war also nur der erste Schritt.Sobald die Anlage läuft, rechne ich damit, dass die Firma die Gewinne in eine Expansion investiert und das Produktionsvolumen verdoppelt. Im nächsten Schritt könnte dann eine Erweiterung in Sachen Mangan-Sulfat oder Mangan-Metall kommen, um den Batterie-Sektor zu beliefern.Ich war bei Element 25 zu früh dran und musste zwei Jahre auf die Aktie warten. Doch nun erkennt der Markt die Vorteile der Firma und sieht die Zukunftsaussichten positiv. Heute mit einem neuen Hoch:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.