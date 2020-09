DeFlaX - Hygiene und EUR mal wieder

In den USA halten wir in den letzten 2 Monaten bei: Sowohl PPI (Produktionspreiskostenindex) als auch CPI (Konsumentenpreisindex) kamen mit 0,6% Plus auf Monatsbasis gefolgt 0,4% Plus auf Monatsbasis herein. Soweit also nicht deflationär.Vom TikTok-Konflikt USA gegen China hört man derzeit nichts Neues, dafür gibt es wieder Hygieneprobleme. Die US-Zentralbank schlüpft in die Rolle des Wirtschaftsgurus und erarchtet ein weiteres Stimuluspaket - allerdings eines der Regierung - für notwendig. Wirtschaftszahlen dagegen noch stabil, wenn auch auf niedrigem Krisenniveau.Warum deshalb die EZB den EUR fallen lässt:ist zwar kausal mit Hygiene nicht nachvollziehbar, hat aber Konsequenzen.Der alte US-Index, ein in zig Börsenkomputern einprogrammierter Messgrad für USD-Stärke oder Schwäche, er besteht in seiner Berechnung aus 57,6% EUR. Wenn der EUR also fällt, läuten die Alarmglocken, weil "der USD härter wird" und los geht es mit den Notabverkäufen:Silber vorangefolgt von GoldAktienCryptosDer USD ist aber gar nicht härter, sondern nur der EUR plötzlich gefallen.Es bahnt sich dazu noch ein BREXIT ohne Deal an, zumindest ist das die aktuelle Nachrichtenlage. Sollte es zu hygienebedingten Stilllegungen kommen, wird die ohnehin nicht rosige Lage noch unerquicklicher.Bleiben Sie auf der Hut, halten Sie ein Portfolio.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.