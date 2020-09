Gold Chartanalyse: Stoppt hier die Abwärtsbewegung?

Goldpreis Chartanalyse: Setzt sich die Abwärtsdynamik fort? (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mai 2020 bei einem letzten Kurs von 1.866,3 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.In der vergangenen Woche hat der Goldpreis seine enger werdende Konsolidierung mit einem Bruch des Jahreshochs aus 2011 verlassen. Die Abwärtsbewegung hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Weitere Impulse blieben zum Ende der Woche hin aus.Der Goldpreis findet sich nun nahezu in der Mitte zwischen der Unterstützung des 2011er Hochs und dem nun als Widerstand fungierenden Hochs aus 2011 wieder.Der 20-Perioden gleitende Durchschnitt (blaue Linie) hat den 50er GD (grüne Linie) nach unten gekreuzt.Die fallende rote Linie kennzeichnet einen Widerstand aus tieferen lokalen Hochs. Dazu gesellt sich nun der Kreuzungspunkt der gleitenden Durchschnitte, was steigenden Kursen entgegenwirken würde. Kurse darüber würden ein positives Signal generieren.Das kurzfristig neutrale bis negative Chartbild würde sich weiter verschlechtern, wenn die wichtige Unterstützung des 2012er Hochs gebrochen wird. In diesem Fall könnte ein neuer, definierter Abwärtstrend vorliegen, der weiteres Abwärtspotential bieten würde.© Christian Möhrer