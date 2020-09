Kitco-Umfrage: Erwarten Sie mehr Volatilität im Goldpreis

Investoren sollten nicht erwarten, dass die zunehmende Volatilität in Gold allzu bald verfliegen wird, da die kurzfristige Stimmung keine klare Tendenz am Markt zeigt, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es gaben diesmal 16 Marktexperten ihre Meinung ab. Davon waren sechs (38%) der Ansicht, dass der Goldpreis steigen wird; einen niedrigeren Preis erwarteten fünf (31%) Befragte. Außerdem prognostizierten auch fünf (31%) Experten Seitwärtsentwicklungen.Es gaben zudem auch 2.391 Kleinanleger ihre Meinungen ab. Von diesen waren 1.207 (50%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 822 (34%) blieben eher bearisch, während 362 (15%) Befragte Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de