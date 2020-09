Capital Economics hebt Goldpreisprognose an

Capital Economics nannte in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht eine aktualisierte Goldpreisprognose für das Ende des Jahres. Dies berichtet Kitco News Laut dem in Großbritannien ansässigen Researchunternehmen rechne man zum Ende des laufenden Jahres mit einem Goldpreis von 2.000 USD je Unze. Bis Ende 2021 sollte der Preis des gelben Metalls dann 2.100 USD erreichen.Den Rohstoffexperten zufolge habe Gold aktuell mit dem etwas stärkeren US-Dollar zu kämpfen, doch letztlich würden die niedrigen Realrenditen den Dollar drücken und Gold wieder stärken. Auch die steigenden Inflationserwartungen und das zunehmende Interesse an sicheren Häfen werde Gold als Unterstützung dienen.© Redaktion GoldSeiten.de