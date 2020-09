ESV Resources kauft zwei Silberprojekte in Kolumbien und ändert Namen zu Denarius Silver Corp.

ESV Resources Ltd. gab kürzlich bekannt, dass man sich künftig der Exploration und Entwicklung von Silber-Gold-Projekten sowie deren Produktion widmen werde. Das Unternehmen hat entsprechend Absichtserklärungen mit Gran Colombia Gold Corp. und 1255269 B.C. Ltd. für den Kauf seiner ersten beiden Projekte unterzeichnet.Beide Projekte befinden sich in historischen Bergbaudistrikten in Kolumbien. Genauer handelt es sich um das ehemals produzierende Silberprojekt Guia Antigua und die ehemals produzierende Gold- und Silbermine Zancudo.Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden den Aktionären von 1255269 B.C. Ltd. 15.000.000 Stammaktien der Gesellschaft im Austausch für das gesamte ausstehende Aktienkapital von 1255269 B.C. Ltd. ausgegeben. Gleichzeitig werden an Gran Colombia 27.000.000 Stammaktien der Gesellschaft ausgegeben.Sollte der Deal erfolgreich abgeschlossen werden, plant das Unternehmen eine Änderung seines Namens zu "Denarius Silver Corp."© Redaktion MinenPortal.de