Nachdem die Silber- und Goldpreise in der vergangenen Woche korrigiert haben, könnten sich die Edelmetalle nun wieder erholen. Dies hängt jedoch davon ab, was auf den breiteren Märkten und mit dem US-Dollar-Index geschieht. Wenn wir uns aber die längerfristigen Charts ansehen, bereitet sich Silber auf eine große Bewegung im Jahr 2021 vor.In meinem neuesten YouTube-Video-Update, "Silber-Update: Vorbereitung auf eine große Bewegung im Jahr 2021", erkläre ich, was auf dem Silbermarkt und mit dem Silberpreis geschieht. Interessant ist der große Unterschied zwischen Silber und Kupfer.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 27. September 2020 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.