Piedmont Lithium Ltd. - Kaufvertrag mit Tesla: +83% an einem Tag!

Es ist soweit! Der nächste Volltreffer im Goldreport! Diesmal mit unserem einzigen Lithium-Wert im Depot: Piedmont!Nach der längeren Kursaussetzung und diversen Diskussionen mit der australischen Börse kam heute endlich die Meldung, auf die wir gewartet haben. Tesla hat einen Kaufvertrag mit Piedmont Lithium abgeschlossen! Ein Ritterschlag für unsere Piedmont: Link Dutzende Lithium-Unternehmen haben auf einen solchen Vertrag gelauert, gehofft und gebetet, doch unsere Piedmont Lithium, die in Deutschland kein anderer Börsenbrief auf dem Schirm hat, hat ihn bekommen!Tesla will für 5 Jahre zu einem festgelegten Preis (nicht veröffentlicht) Spodumen-Konzentrat von Piedmont Lithium beziehen. Eine weitere Verlängerung um nochmals 5 Jahre wurde ebenfalls diskutiert:Piedmont soll mit der Lieferung im Juli 2022 bis Juli 2023 beginnen und Tesla wird rund ein Drittel der voraussichtlichen Produktionsmenge von Piedmont abnehmen. Interessant ist, dass wir über Spodumen-Konzentrat sprechen, nicht über Lithium-Hydroxid.Die Studien von Piedmont, die im Mai 2020 veröffentlicht wurden, haben zwei verschiedene Produktionsmodelle berechnet, jedoch beide mit dem Bau eines Chemiewerks zur Produktion von Lithium-Hydroxid. Die Herstellung von Spodumen-Konzentrat ist aber vermutlich deutlich weniger kapitalintensiv und kann auch deutlich schneller gestemmt werden.Hinweise gibt CEO Phillips, dass man nun die Pläne hinsichtlich der Produktion von Spodumen-Konzentrat überarbeiten wird:Was ich damit sagen will ist, dass der anfängliche Kapitalbedarf für die Mine und den Bau eines Konzentrators zur Herstellung von Spodumen-Konzentrat vermutlich deutlich kostengünstiger ist, als das Unternehmen bisher in den Lithium-Hydroxid-Studien eingeplant hat.Als Außenstehender vermute ich einmal, dass die Firma nun die Option hat, einen gestaffelten Produktionsverlauf zu starten. Angefangen mit dem Bau der Mine und der Produktion von Spodumen-Konzentrat, das man dann an Tesla verkauft.Von diesem Cash-Flow könnte man dann im Idealfall einen Teil der großen Chemieanlage für das Lithium-Hydroxid finanzieren!Eigentlich ein Traum, doch noch etwas Zukunftsmusik und ein paar Gedanken von mir. Die Aktie heute in Australien mit einem massiven Anstieg unter Rekordvolumen.Spannend wird es dann heute Nachmittag ab 15:30 Uhr. Denn wie Sie wissen, werden die ADR´s der Firma an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt (WKN: A2JMSG, Ticker: PLL). Ein ADR entspricht 100 Originalaktien.Ehrlich gesagt kann hier alles passieren.Es kommt darauf an, wie stark die US-Anleger "am Rad drehen". Wir sind in unserem Sektor kaum massive Umsätze gewohnt. Die Stückzahlen und Volumina, die an den US-Börsen gehandelt werden, sind eine andere Hausnummer.Ich bin sehr glücklich, dass Sie erneut einen Volltreffer landen konnten. Piedmont hat lange Zeit kurstechnisch enttäuscht, doch seit heute sind wir alle im Gewinn. Es ist nun sehr schwierig zu sagen, was die Firma "fair" wert ist und was kurzfristig passiert. Die Aufschläge heute in Sydney waren schon stark (+83%), doch ich kann mir auch mehr vorstellen.Es wird nun ein wilder Ritt. Die mediale Aufmerksamkeit durch den Tesla-Deal ist nicht zu unterschätzen und ich stelle mich auf extrem hohe Volatilitäten ein!