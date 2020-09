Gold: Ist die Konsolidierungsphase beendet?

Eine Unterbrechung der US-Dollar-Stärke könnte laut TD Securities ein Zeichen dafür sein, dass die Konsolidierungsphase von Gold vorbei ist. Dies berichtet Kitco News "Während die US-Wahlen weiterhin die Ursache von Unsicherheiten darstellen, sollten zukunftsgerichtete Märkte erkennen, dass die langfristigen Inflationserwartungen wahrscheinlich weiter steigen werden, wenn in den USA ein Fiskaldeal vereinbart werden kann," heißt es seitens der Rohstoffstrategen der kanadischen Investmentbank.Der Bullenmarkt von Gold sei weiterhin intakt und das Kapital suche Schutz vor negativen Realzinsen, heißt es in der Meldung. Insgesamt seien die Risiken an den Märkten wieder gestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de