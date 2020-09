Aztec Minerals: Erste RC-Bohrergebnisse von Tombstone, einschließlich 0,94 g/t Au und 42,1 g/t Ag auf 77,7 m

Bohrloch von bis AbschnAu Ag AuÄq (gAnmerkung

(m) (m) itt (g/t (g/t/t)

(m) ) )



TR20-01 keine

105 nennenswert

Az, -45 en

Ergebnisse



TR20-02 19,8196,0177,72 0,94 42,1 1,60 ausschließli

016 ch

Az, -60 Hohlräume/

16,76 m

Tunnel



1,52 4,57 3,05 0,60 10,8 0,73

19,8145,7225,91 0,83 21,7 1,10

45,7254,869,14 3,18 135,34,87

54,8656,391,52 * * * Tunnel

durchteuft*



56,3959,443,05 3,19 139,54,93

59,4471,6312,19 0,23 20,4 0,48

71,6377,726,10 * * * Tunnel

durchteuft*



77,7280,773,05 0,22 16,3 0,43

80,7783,823,05 * * * Tunnel

durchteuft*



83,8292,969,14 0,62 21,0 0,88

92,9696,013,05 0,11 4,2 0,16

96,01102,16,10 * * * Tunnel

1 durchteuft*



102,1115,813,72 0,32 14,5 0,50

1 2



129,5134,14,57 0,26 12,0 0,40

4 1





TR20-03 6,10 103,697,53 0,77 25,2 1,07 ausschließli

095 3 ch

Az, -60 Hohlräume/

4,57 m

Tunnel



6,10 12,196,10 0,42 8,0 0,52

16,7624,387,62 0,58 15,0 0,77

24,3825,911,52 * * * Tunnel

durchteuft*



25,9139,6210,67 0,99 24,3 1,30

39,6242,673,05 * * * Tunnel

durchteuft*



42,6762,4819,81 0,30 26,8 0,63

67,06102,135,05 1,24 36,1 1,69

1





TR20-04, 18,2982,3054,86 0,54 25,9 0,85 ausschließli

-90 ch Tunnel/

9,14 m

Tunnel



0,00 6,10 6,10 0,43 3,3 0,47

18,2938,1019,81 0,84 24,2 1,15

38,1047,249,14 * * * Tunnel

durchteuft*



47,2482,3035,05 0,39 26,9 0,72

92,9696,013,05 0,19 22,2 0,46



TR20-05 25,9148,7724,38 0,52 26,3 0,85 ausschließli

170 ch Tunnel/

Az, -60 1,52 m

Tunnel



4,57 16,7612,19 0,32 4,2 0,37

25,9141,1515,24 0,62 30,0 1,00

41,1542,671,52 * * * Tunnel

durchteuft*



42,6748,776,10 0,26 17,1 0,47

59,4462,483,05 0,29 7,5 0,38

77,7282,304,57 0,42 8,3 0,53

- 4 in der Nähe des Zentrums der Grube Contention gebohrte Löcher bestätigen Au- und Ag-Mineralisierung in historischen Bohrungen- 20 Bohrlöcher umfassendes Programm wird fortgesetzt, wobei die Ergebnisse von historischen Au- und Ag-Zielen am Nordende der Grube Contention noch ausstehend sind- Zurzeit werden Ziele am Südende der Grube Contention und andere Ziele bebohrtVancouver, 29. September 2020 - Aztec Minerals Corp. (TSX-V: AZT, OTCQB: AZZTF) gibt bekannt, dass es die Ergebnisse der ersten fünf Bohrlöcher seines Phase-1-RC-Bohrprogramms beim Projekt Tombstone im historischen Silberbergbaugebiet Tombstone im Südosten von Arizona erhalten hat.Vier Bohrlöcher wurden in einem Speichenmuster in der Nähe des Zentrums des Tagebaubetriebs Contention gebohrt, wo Bohrloch TR20-02 0,94 Gramm Gold und 42,1 Gramm Silber pro Tonne (1,60 Gramm Goldäquivalent pro Tonne unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1) auf 77,72 Metern ergab und Bohrloch TR20-03 97,53 Meter mit einem Gehalt von 0,77 Gramm Gold und 25,2 Gramm Silber pro Tonne (1,07 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) ergab. Die gemeldeten Längen sind scheinbare Mächtigkeiten, keine wahren Mächtigkeiten, die zwischen 20 und 50 Prozent der scheinbaren Mächtigkeiten betragen.Link zur Querschnittsansicht von Bohrloch TR20-02 und Bohrloch TR20-04(http://www.aztecminerals.com/_resources/news/nr20200929-TR20-02-04.jpg)Link zur Querschnittsansicht von Bohrloch TR20-03 und Bohrloch TR20-04http://www.aztecminerals.com/_resources/news/nr20200929-TR20-03-04.jpgLink zur Querschnittsansicht von Bohrloch TR20-05 und Bohrloch TR20-04http://www.aztecminerals.com/_resources/news/nr20200929-TR20-05-04.jpgAlle vier Bohrlöcher durchschnitten eine umfassende Gold- und Silbermineralisierung (siehe Tabelle unten), die die historischen Bohrergebnisse von USMX aus dem Jahr 1993 bestätigt und die mineralisierte Zone in der Tiefe sowie entlang des Streichens unterhalb des Tagebaubetriebs Contention erweitert haben. Alle vier Bohrlöcher durchschnitten auch alte Grubenbaue, die wahrscheinlich aus dem späten 19. Jahrhundert stammen, was darauf hinweist, dass die hochgradigste Bonanza-Mineralisierung im bebohrten Gebiet bereits zuvor abgebaut worden war.In mehreren Bohrlöchern wurden auch hochgradigere Abschnitte durchschnitten. Bohrloch TR20-02 durchschnitt 3,18 Gramm Gold und 136 Gramm Silber pro Tonne (4,88 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) auf 13,72 Metern im Umfeld eines alten Grubenbaus. Bohrloch TR20-03 durchschnitt 1,24 Gramm Gold und 31,7 Gramm Silber pro Tonne (1,64 Gramm Goldäquivalent pro Tonne) auf 35,05 Metern. Bohrloch TR20-01 erprobte eine parallele Struktur östlich der Grube Contention, durchschnitt jedoch keine Alteration oder Mineralisierung.Das Gebiet, das in der Nähe des Zentrums der Grube (mittleres Speichenmuster) bebohrt wurde, misst 145 Meter in Nord-Süd-Richtung entlang des Streichens und 120 Meter in Ost-West-Richtung senkrecht zur mineralisierten Struktur von Contention, wobei die Gold-Silber-Mineralisierung nach wie vor in alle Richtungen offen ist. Das Gebiet, das kürzlich am Nordende der Grube bebohrt wurde (nördliches Speichenmuster), liegt 288 Meter nördlich des zentralen Bohrmusters. Die Bohrlöcher TR20-06 bis -09 durchschnitten jeweils ähnliche weit verbreitete Alterationen und Mineralisierungen, die sich über ein 142 Meter langes und 70 Meter breites Gebiet erstrecken. Die Ergebnisse sind noch ausstehend.Das sind aufregende Zeiten für Aztec, sagte CEO Simon Dyakowski. Unsere ersten Bohrergebnisse bestätigen mehr als nur die historische Gold- und Silbermineralisierung in einem oberflächennahen Oxidumfeld in, um und unterhalb der Grube Contention und die nächsten beiden Bohrlochsätze von den nördlichen und südlichen Speichenmustern weisen starke geologische Ähnlichkeiten sowohl mit den ersten als auch mit den historischen Bohrlöchern auf.Die bis dato beobachteten Alterationen und Mineralisierungen sind beeindruckend und von hydrothermalen Brekzien, reichhaltigen Quarzerzgängen und Verkieselungen in Zusammenhang mit Gold- und Silbermineralisierungen, mäßigen bis starken Alterationen, Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen sowie stark alteriertem Sandstein und Schluffstein geprägt. Bereiche mit intensivem Hämatit und Goethit kommen häufig vor, ebenso wie Mangan-Wad-Quarz-Kalzit-Erzgänge und lokalisierte Skarnalterationen in Kalkstein. Mehrere Intervalle enthalten Chlorargyrit (Silberchlorid) in Brüchen, oftmals mit feinkörnigem, sichtbarem Gold in Zusammenhang mit dem Chlorargyrit. Die meisten Silber- und Goldmineralisierungen befinden sich in der Nähe der alten Untertage-Grubenbaue, sowohl in hangendem als auch in liegendem Gestein.1. Goldäquivalent (AuÄq) wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1 berechnet2. Wahre Mächtigkeit von TR20-02 wird auf 20 % der offensichtlichen Länge geschätzt. Wahre Mächtigkeit von TR20-003 wird auf 50 % der offensichtlichen Länge geschätzt. Wahre Mächtigkeit von TR20-004 wird auf 20 % der offensichtlichen Länge geschätzt. Wahre Mächtigkeit von TR20-005 wird auf 40 % der Länge des Bohrabschnitts geschätzt.Aztec befindet sich zurzeit auf halbem Weg des geplanten 20 Bohrlöcher auf 2.900 Metern umfassenden Phase-1-RC-Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Tombstone. Das Unternehmen hat bis dato zwölf Bohrlöcher abgeschlossen und die Proben werden regelmäßig zur geochemischen Analyse an das Labor von Bureau Veritas Minerals in Hermosillo (Mexiko) verschickt.Aztec verfügt über eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Konzessionsgebiet Tombstone, das den Großteil der ursprünglich patentierten Bergbaukonzessionen in dem Revier sowie einige kürzlich erworbene Konzessionen umfasst. Primäres Ziel des aktuellen RC-Bohrprogramms ist die Überprüfung auf eine flache epithermale Gold-Silber-Oxid-Mineralisierung mit großer Tonnage, bei der Haufenlaugung möglich ist, die an die früher betriebene Grube von Contention angrenzt und sich unterhalb dieser befindet.Aztec wird ein Webinar veranstalten, um die jüngsten Ergebnisse und das aktuelle Bohrprogramm des Unternehmens zu erörtern. Das Online-Seminar findet am Mittwoch, dem 30. September 2020, 10 Uhr (PT) bzw. 13 Uhr (ET), statt. Nach der Präsentation steht das Management zur Verfügung, um Fragen zu beantworten.Link zum Online-Seminar: https://attendee.gotowebinar.com/register/8975648078966537484Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., der VP Exploration und Chefgeologe von Aztec, ist der qualifizierte Sachverständige und beaufsichtigt das Explorationsprogramm in Tombstone. Das Bohrgut wird alle fünf Fuß (1,52 Meter) von allen Bohrlöchern entnommen. Die Proben wurden mit einer Probengröße von 50 Gramm mit der FA450-Methode, gefolgt von AQ200, auf Gold analysiert. Proben über dem Grenzwert, sofern vorhanden, werden mittels AR404 oder FA550 analysiert. Bei allen Bohrlöchern wurden im Rahmen des Qualitätskontrollprogramms zertifizierte Leer-, Standard- und Doppelproben eingefügt.Die QS/QK hat bis dato hervorragende Ergebnisse und eine gute Datenintegrität verzeichnet.Herr Wilkins hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Simon DyakowskiSimon Dyakowski, Chief Executive Officer Aztec Minerals Corp. Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.Simon Dyakowski, CEO oder Bradford Cooke, ChairmanTel: (604) 619-7469Fax: (604) 685-9744E-Mail: simon@aztecminerals.comInternet: www.aztecminerals.comDie TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapieraufsicht oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Gewisse Faktoren können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!