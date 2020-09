Commerzbank rechnet mit Erholung der Goldpreise

Nach dem Rückgang um 100 USD in der vergangenen Woche dürfte der Goldmarkt sich in dieser Woche wieder erholen. Davon gehen laut einer Meldung von Kitco zumindest die Analysten der Commerzbank aus.Der starke Rücksetzer in der letzten Woche sei durch einen steigenden US-Dollar verursacht worden, erklärt Carsten Fritsch. Laut dem Rohstoffanalysten hätte dieser Anstieg die spekulativen Investoren dazu veranlasst, zuvor eingenommene Netto-Long-Positionen zu decken.Da das makroökonomische Umfeld für die Edelmetalle jedoch nach wie vor positiv sei und sich einige Spekulanten vom Markt zurückgezogen hätten, dürfte sich der Goldpreis nun erholen, so Fritsch. Entscheidend dafür wäre allerdings eine nachlassende Stärke des US-Dollars: Laut dem Experten eine sehr wahrscheinliche Entwicklung.© Redaktion GoldSeiten.de