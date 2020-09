UBS rät zum Kauf von Safe-Haven-Assets

Wie Forbes.com berichtet, rät die UBS ihren Kunden momentan zum Kauf von sicheren Häfen wie Gold, um sich gegen die Unsicherheiten rund um die US-Präsidentschaftswahl abzusichern.Laut der Schweizer Großbank könnte die Anfechtung des Wahlergebnisses oder kein klarer Wahlsieger den Aktienmarkt stark beeinträchtigen. "Ein umstrittenes [Wahl-]Ergebnis ist immer noch eine Möglichkeit, die zu weiterer Volatilität und zu Zuflüssen in sichere Häfen führen könnte", so Mark Haefele, Chief Investment Officer des globalen Vermögensmanagements bei UBS.Laut der Bank sollten traditionelle Safe-Haven-Assets sich während dieser Unsicherheiten gut entwickeln. So dürfte der Goldpreis in den nächsten Wochen bis zur US-Wahl wieder steigen. Bei den jüngsten Rücksetzern des gelben Metalls habe es sich um vorübergehende Korrekturen gehandelt.Doch auch ohne die bevorstehenden Wahlen sprächen genügend Faktoren für eine gute Goldpreisentwicklung. "Bedenken hinsichtlich erneuter Covid-19-Beschränkungen, der fiskalischen Anreize in den USA und der anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China haben die Risikobereitschaft belastet, was traditionell sichere Häfen wie Gold begünstigt", erklärt Haefele.Auch die Ankündigung der Federal Reserve, die Zinssätze bis mindestens 2023 nahe Null zu halten, spiele Gold in die Karten.© Redaktion GoldSeiten.de