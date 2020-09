Chartbook zum In Gold We Trust Report 2020

Aufbruch in eine goldene Dekade



Dieses Jahr war, gelinde gesagt, ein außergewöhnliches Jahr. Wir haben das völlige Scheitern der geldpolitischen Normalisierung erlebt. Ein großes Ereignis war auch die längst überfällige Rezession, die durch Covid-19 beschleunigt wurde. Inmitten all dessen fanden richtungsweisende geldpolitische und geopolitische Umwälzungen statt, und es sind noch viele weitere zu erwarten.



Der Status Quo des Goldes



Für Gold war das Jahr voller Aufregung. Angeheizt durch hohe Volatilität konnten wir beobachten, wie Gold die magische USD 2000-Marke überschritt. Gegenwärtig sind wir Zeugen einer gesunden Korrektur.



Des Silbers Silberschweif



In unserem diesjährigen Report haben wir uns auch näher mit Silber befasst. Wieder einmal sehen wir, wie Silber besser abschneidet als Gold. Während das Gold-Silber-Verhältnis immer noch bei etwa 80 liegt, sehen wir, dass Silber immer noch viel Potenzial hat.



Bergbauaktien – Die Party hat (gerade) begonnen



Nachdem sie ihr Haus während des Bärenmarktes gesäubert haben, profitieren die Bergbauunternehmen nun stark von den hohen Gold- und Silberpreisen. Wir sind derzeit noch einige Zeit vom Ende dieses Bullenmarktes entfernt.



Quo vadis, aurum?



Der Titel des diesjährigen Reports lautete „Aufbruch in eine goldene Dekade“, und das meinen wir auch so. Unsere Vorhersagen für die weitere Entwicklung des Goldpreises in diesem Jahrzehnt sorgte für Aufsehen. Unsere konservative Vorhersage lag bei 4.800 USD. In einem eher inflationären Umfeld kamen wir auf 8.900 USD.



Der Vermögensverwalter Incrementum AG mit Sitz in Liechtenstein hat eine neue Chartsammlung zusammengestellt, die u.a. die Highlights aus dem 352-seitigen Bericht "In Gold We Trust 2020" in kompakter Form darstellt.Das Chartbook fasst diverse Diagramme und Informationen in 5 Kapiteln mit den folgenden Überschriften zusammen:Zitat:Das Chartbook ist ausschließlich in englischer Sprache erschienen. Es steht hier zum Download bereit.Die deutsche Version des im Mai erschienenen Originalberichts finden Sie hier: " In Gold We Trust 2020 " bzw. in der kürzeren Version © Redaktion GoldSeiten.de