Jim Cramer: "Großer Fehler", kein Gold zu besitzen

Katherine Ross von The Street sprach in dieser Woche mit Jim Cramer über seine Einschätzung zu Investitionen in sichere Häfen wie Gold. Sollten Anleger in Zeiten großer Unsicherheit, wie jetzt angesichts der Covid-Pandemie und der anstehenden US-Wahlen über Safe-Hafen-Käufe nachdenken?Laut Cramer, Mitbegründer von TheStreet.com und Moderator von Mad Money bei CNBC, wäre es ein großer Fehler, aktuell kein Gold zu besitzen. Möglich wäre beispielsweise der Kauf von einzelnen Aktien, wie die von Barrick Gold, aber auch der Kauf von Goldfondsanteilen biete sich an.Es sei seiner Meinung nach sehr sehr wichtig, Gold zu besitzen, in welcher Form auch immer. Der jüngste Preisrücksetzer stellte laut Cramer einer hervorragende Kaufgelegenheit dar.© Redaktion GoldSeiten.de