Megastar Development absolviert zusätzliche Arbeiten in seinen epithermalen Gold-Silber-Projekten in Oaxaca

Vancouver, 30. September 2020 - Megastar Development Corp. (Megastar oder das Unternehmen) (TSX-V: MDV; FWB: M5QN; OTC: MSTXF) freut sich, mitteilen zu können, dass sein Geologenteam nun wieder in Oaxaca vor Ort ist, nachdem der Zugang zu seinen Konzessionsgebieten infolge der Covid-19-Pandemie eingeschränkt war. Das Team wird dort seinen vielsprechenden ersten Explorationsarbeiten seit Wiedereröffnung der Region nachgehen. Überdies erkundet das Team zusätzliche aussichtsreiche Gebiete in der Nähe des Trends der bestehenden Projekte des Unternehmens im epithermalen Gold-Silber-Gürtel Oaxaca. Erste Arbeiten haben neue Zielgebiete aufgezeigt, die günstige geologische Eigenschaften aufweisen, die jenen in seinen Hauptprojekten sowie aktiven Minen entlang des Trends ähneln. Aus diesen Gebieten wurden Proben für eine geochemische Untersuchung entnommen und zur Analyse an das Labor überstellt.Unsere Expansion in neue Gebiete hat mehrere höchst aussichtsreiche geologische Funde ergeben, die jenen entsprechen, die in Regionen mit Produktionsstätten entlang dieses aufstrebenden Gold-Silber-Mineralgürtels zu beobachten sind, meint David Jones, Explorationsleiter und Director von Megastar. Durch die systematische Anwendung unseres Explorationsmodells erweitern wir fortlaufend Zielgebiete innerhalb unserer bestehenden Projekte und finden bislang unerkannte Mineralgebiete mit zusätzlichem Explorationspotenzial.Zusätzlich zur erneuten Einbindung der Gemeinschaft bei den Projekten Yautepec und Magdalena hat Megastar die Gelegenheit genutzt, die laufenden Explorationsarbeiten auf den südlichen Teil seines Projekts Yautepec auszudehnen. Auf Grundlage des Caldera-Strukturmodells des Unternehmens, das von den zuvor bekannt gegebenen Ergebnissen weiter unterstützt wird, hatte Megastar gemutmaßt, dass sich das bekannte epithermale System möglicherweise nach Süden fortsetzt. Erste Feldarbeiten haben diese These vor Kurzem mit der Entdeckung von äußerst aussichtsreichen eisenhaltigen Carbonat-Sinter und verwerfungsgebundenen Quarzerzgängen und -brekzien in nicht durchgängigen Erosionsfenstern unterhalb von postmineralischen Vulkangesteinen über Strecken von mehreren hundert Metern bestätigt. Ähnlich wie der primäre Sinter-Erzgang-Komplex bei Yautepec (siehe vorherige Pressemeldungen vom 16. Juli 2019 und 22. August 2019) stellen diese neuen Gebiete die obersten Ebenen eines starken epithermalen Systems mit Potenzial für polymetallische Bonanza-Gold- und Silbergehalte dar, die in der Tiefe vollständig erhalten sind. Diese Funde ergänzen die bereits beträchtliche Liste von Zielgebieten für Erkundungsbohrungen, die Megastar bis dato ermittelt hat.Megastar Development Corp. beschäftigt sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Mexiko und Kanada. Megastar hat eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an drei epithermalen Gold-Silber-Mineralkonzessionsgebieten in Oaxaca (Mexiko). Megastar besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung an Ralleau, einer VMS/Lode Gold-Mineralkonzession im Urban Barry District, Lebel-sur-Quévillon Gebiet (Quebec), auf das DeepRock Minerals (CSE: DEEP) zurzeit eine 50-Prozent-Option hat. 