Kingston Resources Ltd.: Gute Treffer in Westaustralien

Kingston gab heute die restlichen Bohrergebnisse vom Bohrprogramm auf dem Livingstone Goldprojekt in Westaustralien bekannt: Link Diese sehen spannend aus. Relativ konstante Goldmineralisierungen nahe der Oberfläche mit Gehalten von 1,06 bis 1,72 g/t Gold über bis zu 16 Meter:Die Gehalte sind jetzt nicht übertrieben hoch, jedoch in dieser Tiefe in Westaustralien spannend. Zumal diese Treffer weiter westlich gebohrt wurden und somit die Gesamtzone auf einen Kilometer ausgeweitet haben:Aktuell bohrt Kingston Resources drei neue Ziele auf dem Projekt an, die von dieser Zone weiter entfernt liegen.Kingston bekommt derzeit für das Projekt in Westaustralien kaum "Kredit" im Markt, sprich es wird nicht wirklich eingepreist. Nun, mit diesem erfolgreichen Bohrprogramm, könnte es strategisch interessante Optionen geben. Ich denke, dass so einige australische Explorer Interesse daran hätten, das Gebiet noch deutlich weiter zu erkunden.Potenzielle Joint-Ventures oder auch ein Verkauf erachte ich daher in den nächsten Monaten als wahrscheinlich. So könnte man sich strategisch gut positionieren (Cash-Einnahmen oder Kosten ausgliedern) und sich dann zu 100% auf MISIMA zu konzentrieren.Gefällt mir gut!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport