Gold - Großes Aufwärtspotenzial

Im letzten Gold-Update dachten wir, dass es aus dem Dreieck, das sich bildete, ausbrechen würde; größtenteils aufgrund der positiven Akkumulierungslinie sowie günstigen saisonalen Faktoren, doch stattdessen brach es ein, nachdem es sich eine Zeit lang seitwärts entwickelte, wie wir im unteren 6-Monatschart sehen können.Die guten Neuigkeiten sind, dass kein technischer Schaden aufgrund dieses Breakdowns erfolgte, da sich Gold weit über wichtiger Unterstützung und seinem steigenden 200-tägigen gleitenden Durchschnitt befindet. Es ist also Fakt, dass diese Abnahme tatsächlich seine technischen Status verbessert hat, indem der überkaufte Zustand vollständig entspannt wurde.Während der aktuellste COT-Chart des Goldes zeigt, dass die Zahlen noch immer recht hoch sind, so befinden sie sich sicherlich nicht auf Niveaus, die eine weitere Aufwärtsphase verheißen...Im 3-Jahreschart können wir sehen, warum es wahrscheinlich das Beste war, dass Gold nicht nach oben aus seiner Dreiecksformation ausbrach, da dies den Aufwärtstrend steiler und wahrscheinlich nicht nachhaltig gemacht hätte. Stattdessen können wir sehen, dass es im Aufwärtstrendkanal bleiben möchte, den wir zuvor schilderten. Es ist also interessant, zu beobachten, dass die Abnahme in den letzten zwei Wochen nicht zu einem Ausbruch aus seinem Aufwärtstrendkanal führte. Stattdessen hat es sich seiner unteren Grenze angenähert, was ein guter Ort für eine Aufwärtsbewegung ist; und das scheint zu passieren.