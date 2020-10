Goldaktien uneinheitlich

Gewinn im Jahr 2015: 38,5%

Gewinn im Jahr 2016: 75,0%

Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 29,3%

Verlust im Jahr 2015: 24,8%

Gewinn im Jahr 2016: 132,0%

Verlust im Jahr 2017: 15,1%

Verlust im Jahr 2018: 9,2%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 25,1%

Gewinn im Jahr 2015: 8,8%

Gewinn im Jahr 2016: 71,5%

Verlust im Jahr 2017: 8,4%

Gewinn im Jahr 2018: 17,7%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 31,1%

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.885 $/oz. Heute Morgen kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong befestigen und notiert aktuell mit 1.892 $/oz um 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.Conti plant den Abbau von 13.000 Arbeitsplätzen.Walt Disney plant den Abbau von 28.000 Arbeitsplätzen.Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.770 Euro/kg, Vortag 51.833 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 23,62 $/oz, Vortag 23,82 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 866 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 2.229 $/oz, Vortag 2.224 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1% zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 42,38 $/barrel, Vortag 40,57 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex gibt um 0,1% oder 0,1 auf 143,1 Punkte nach. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 2,4% und Kinross 1,8%. Newmont verbessert sich 1,2%. Bei den kleineren Werten verlieren Monument 10,5%, Oceana 9,3% und Aura 5,4%. Harte kann 13,8% zulegen. Bei den Silberwerten geben New Pacific 7,3%, Sabina 4,4% und Great Panther 4,1% nach. Maya verbessert sich 5,7%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony fallen 2,8% und DRD 2,6%.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich West African 4,2% und Red 5 um 3,3%. Oceana fallen 9,3%, Troy 4,4% und Medusa 3,0%. Bei den Explorationswerten steigen S2 Resources 12,0% und Venus 8,9%. Citigold verliert 8,3%. Bei den Metallwerten zieht Lynas 5,2% an.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,8% auf 214,39 Euro. Bester Fondswert ist heute West African (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-4,7%), Karora (-3,5%) und Medusa (-3,0%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2% auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5%). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3% leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5%) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1% vom Xau-Vergleichsindex (+18,2%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,3% auf 54,78 Euro. Bester Fondswert ist heute West African (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-7,3%), Sabina (-4,4%) und Silvercorp (-2,7%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1% auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0%). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1% und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6%) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5% auf 50,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+5,9%), Riversgold (+5,7%) und Galaxy (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Benz (-10,3%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7% auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6%). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1% dem Vergleichsindex (+21,6%) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH