Guter Zeitpunkt für Silberkäufe vor nächster Aufwärtsphase

Viele Trader sind verwirrt darüber, was mit Silber nach dessen kürzlicher Reaktion passiert, doch wenn wir dessen langfristigen Chart betrachten, wird die Situation klar. In diesem Artikel werden wir also einen Blick auf den 13-Jahreschart des Silbers werfen, um das große Ganze zu betrachten.Im aktuellsten 13-Jahreschart sehen wir, dass es erst im Juli aus seinem gigantischen 7-jährigen Basismuster ausgebrochen ist. Der Anstieg, der mit dem Ausbruch eintrat, war ein Anzeichen dafür, dass er echt war. In den letzten Wochen hat es sich zurückgezogen, um die Unterstützung an der oberen Grenze des Basismusters zu testen, was normal ist. Im letzten Artikel waren wir zu optimistisch in unserem Denken, dass es weiter steigen würde.Doch die guten Neuigkeiten sind, dass die Reaktion nach dem Breakout nicht nur absolut normal ist, sondern die Bewegung zurück zur Unterstützung außerdem eine gesunde Entwicklung ist, die "die Batterien" für die nächste Aufwärtsphase "auflädt."Im 15-Monatschart können wir ein detaillierteres Bild erkennen, das vollständig bullisch aussieht. Die Entwicklung der letzten Wochen diente dazu, den zuvor überkauften Zustand zu mildern, der aus dem Breakout resultierte, wie der MACD-Indikator zeigt, sodass Silber nun etwas überverkauft ist.Bullische Faktoren, die zur Entwicklung einer neuen Aufwärtsphase beitragen sollten, umfassen ein positives Volumenmuster, die Akkumulierungslinie, die sich gut gehalten hat, als sich Silber zurückzog sowie bullisch alignierte, gleitenden Durchschnitte. Demnach können wir vernünftig schlussfolgern, dass wir uns an einem exzellenten Punkt befinden, Bestände aller möglichen Silberinvestitionen vor der nächsten (zweiten) Aufwärtswelle aufzustocken.