CME Group: Erneut Anhebung der Silber-Margins

Die CME Group hatte im Juli und August vier Mal die Margin-Anforderungen auf Silberkontrakte erhöht. Zuletzt wurden die Margins von 11.500 US-Dollar auf 13.250 US-Dollar je Kontrakt angehoben. Wie gestern bekannt gegeben wurde, wird es heute noch ein weiteres Mal zu einer Erhöhung der Sicherheitsleistungen kommen.Demnach steigt die "Maintenance Margin" bei den COMEX 5000 Silver Futures um 13%, von zuletzt 13.250 US-Dollar auf 15.000 US-Dollar je Kontrakt.Die "Initial Margin" steigt entsprechend von 14.575 USD auf 16.500 USD.Die Änderung treten nach Handelsschluss am heutigen Freitag in Kraft.Nähere Informationen finden Sie in der Meldung der CME Group © Redaktion GoldSeiten.de