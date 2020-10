?Fla-Hygiene massiv, ein halbes Stimuluspaket und ein erkrankter Präsident

In den USA halten wir in den letzten 2 Monaten bei: Sowohl PPI (Produktionspreiskostenindex) als auch CPI (Konsumentenpreisindex) kamen mit 0,6% Plus auf Monatsbasis gefolgt 0,4% Plus auf Monatsbasis herein. Soweit also nicht deflationär.Überall mehren sich verstärkt erneute Hygieneprobleme, in den USA soll auch der Präsident erkrankt sein. Inzwischen haben im US-Repräsentantenhaus die dort mehrheitlich vertretenen Demokraten ein weiteres Stimuluspaket beschlossen, welches allerdings nicht mit den Republikanern, welche die Mehrheit im Senat halten, abgestimmt ist.Es handelt sich um ein staatliches Programm und keines der Notenbank, geht daher in die Neuverschuldung und braucht daher die Zustimmung des Parlaments. Die Wirkung ist DIREKT für Wirtschaft und Haushalte.Der Chart des größten Aktienindex der Welt, des SPX 500 zeigt den negativen und den positiven Push dieser beiden Nachrichten; und die Pushes kämpfen gegeneinander.3300 USD unten, oben die Ausbruchslinie bei grob 3400 und der Kurs pendelt zwischen ihnen:Beim Gold sieht es kaum anders aus:Pendelzone 1850 USD bis 1920 USD.Wenn jemand den Ausgang anzeigen könnte, wäre das wohl Silber:Es sagt aber auch nichts aus.Die Wirtschaftsdaten in den USA werden etwas schwächer, Konsumentenausgaben halten aber gut, die Wirtschaftsdaten in der BRD werden etwas besser, insgesamt aber nichts Außergewöhnliches.EUR USD ebenfalls in einer Pendelzone:Im Trading- noch Makrogewichtungsbereich kann man unter diesen Umständen nicht viel erzielen, man muß eben Einzelaktiendetailportfolios haben wie wir:Dann kann man trotz der Seitwärtsnervösphase der größeren Märkte selber gegen ebendiese Määrkte auch jetzt gewinnen.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.