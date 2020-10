Wie man den Sturm übersteht?

S&P 500, Monatschart, vom 1. Oktober 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 1. Oktober 2020

Mit dem Näherrücken der US-Wahlen hat auch die Dichte der negativen Nachrichten zugenommen. Wem soll man glauben? Wie kann man den Sturm überstehen?Wenn alle über das Schlimmste reden, passiert meistens nichts Schlimmes. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, vorbereitet zu sein, wodurch man ruhiger und entspannter wird. Beides sind für die Teilnahme an den Finanzmärkten unerlässliche Mental-Zustände. Die meisten suchen nach einer einzigen, endgültigen Lösung. Wenn es um Geld und Sicherheit geht, mögen wir als Menschen keine Situationen im Wandel, da wir Angst vor Veränderungen haben.Aus diesem Grund gibt es viele langfristige "buy&hold" Investoren, die über weite Strecken in der Vergangenheit erfolgreich waren. Aber wir glauben nicht, dass dieser Ansatz diesmal funktionieren wird. Im Prinzip ist ein hoher Rücksetzer (Drawdown) das Ungesündeste für jedes Portfolio, basierend auf dem Phänomen, dass ein Verlust von 50% einen Gewinn von 100% erfordert, nur um gerade wieder Plus minus Null zu erreichen. Wir sehen daher drei Hauptrisiken, die es zu vermeiden gilt!Das Aufflammen von COVID in der Herbstsaison zusammen mit der Volatilität der Wahlen könnte ein Auslöser für eine vorübergehende Marktkorrektur größeren prozentualen Ausmaßes sein. Auch wenn sie nur kurzzeitig ist, könnte eine starke Kursbewegung so stark sein, dass Margin Calls alle Anlageklassen stark nach unten ziehen würden. Eine Zeit, in der man bares Geld haben um dann später Edelmetalle und Krypto-Währungen auf viel niedrigeren Niveaus zurückkaufen möchte.Der obige Monatschart des S&P500 zeigt überkaufte Preise. Da sich die Preisausweitungen im Prinzip von einer Abweichung des Mittelwertes (grau gepunktete Linien) mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% bei zwei Standardabweichungen und sogar 99,7% bei drei Standardabweichungen umkehren, erwarten wir einen umfangreichen Preisrückgang.