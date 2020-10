Gold - Landen die Bullen einen Coup?

Mit dem Bruch der Unterseite eines großen Konsolidierungsdreiecks wurde Mitte September beim Goldpreis eine mehrwöchige Seitwärtsphase beendet und eine steile Verkaufswelle gestartet. Diese drückte den Kurs des Edelmetalls wie erwartet an die Unterstützungszone um 1.850 USD zurück. Dort wurde der Abverkauf gestoppt und eine Erholung begonnen, die zuletzt fast schon die Kurshürde bei 1.920 USD erreichte. Aktuell setzt Gold von dort zurück.Noch ist die Frage nicht beantwortet, ob die Korrektur seit dem Allzeithoch mit der zweiten Verkaufswelle seit Mitte September beendet wurde und Gold damit bereits wieder in einem Aufwärtstrend steckt. Und mit dem Abprallen an der Hürde bei 1.920 USD könnten die Bullen ihr Erholungspotenzial schon wieder ausgereizt haben.Dennoch besteht am Unterstützungsbereich von 1.875 bis 1.885 USD jetzt die Chance auf den Start einer zweiten Erholungsbewegung. Führt diese auch über 1.920 USD könnte die 1.940 USD-Marke anlaufen werden und damit ein weiteres bullisches Signal generiert werden, das für das Ende der Korrekturphase spricht. Darüber käme es bereits zu einer Kaufwelle bis 1.985 USD.Abgaben unter 1.870 USD würden dagegen für einen Einbruch bis 1.850 USD sprechen. Wird auch die Zielmarke bei 1.840 USD nicht verteidigt, wäre der Abwärtstrend reaktiviert und Verluste bis 1.795 USD die Folge. Gleichzeitig wäre dies ein Zeichen dafür, dass die Goldrally erst Mitte September am tieferen Hoch bei 1.973 USD endete und damit noch weit tiefere Korrekturziele im Bereich von 1.747 USD und darunter wahrscheinlich sind.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG