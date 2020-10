Gold CoT-Daten

Die jüngsten CoT-Daten stammen vom Dienstag dem 29.09.2020. Der Goldpreis lag zum Fixing in London bei 1.882,40 USD (Vorwoche 1.903,10 USD) und zum Ende des Handels an der Terminbörse COMEX bei 1.903,20 USD (Vorwoche 1.907,60 USD).Die kommerziellen Händler haben ihre Long-Position von 137.900 auf 133.657 Kontrakte zurückgefahren, nachdem sie in der Vorwoche kräftig aufgestockt haben. Die Short-Position wurde von -404.308 auf -419.835 Kontrakte recht deutlich aufgestockt, was etwas verwundert. Per Saldo führten diese Bewegungen zu einem Anstieg der Netto-Short-Position von -266.408 auf -286.178 Kontrakte.In der Vorwoche haben wir eine vielversprechende Entwicklung gesehen, in der neuen Berichtswoche sehen die Daten angesichts der Goldpreisentwicklung eher enttäuschend aus.Die BIG SPECULATORS haben die Long-Position von 309.015 auf 316.106 Kontrakte erhöht. Die Short-Position wurde dagegen von -89.995 auf -72.447 Kontrakte deutlich zurückgefahren.Zusammengefasst führten diese Bewegungen zu einem Anstieg der Netto-Long-Position von 219.060 auf 243.659 Kontrakte. Die großen Spekulanten haben einige der Short-Bestände gedeckt, was einen Teil der Aufwärtsbewegung ausgemacht haben könnte. Im Grunde bleibt die Netto-Long-Position der Spekulanten niedrig.Im Silber war es sehr ruhig. Die COMMERCIALS haben ihre Long-Position von 50.232 auf 51.503 Kontrakte erhöht und die Short-Position von -103.466 auf -104.702 Kontrakte aufgestockt. Zusammengefasst reduzierte sich die Netto-Short-Position in der Berichtswoche von -53.234 auf -53.199 Kontrakte. Minimalste Verschiebungen, die nicht der Rede wert sind: