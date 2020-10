Reznicek über nächste Niveaus für Gold, Aktien und den US-Dollar

David Lin von Kitco News sprach kürzlich mit Peter Reznicek von ShadowTrader.net über die Entwicklungen am Aktienmarkt sowie über den US-Dollar und Gold.Der Experte erklärt in dem Interview, dass die Aktien Ende letzter Woche nach Bekanntmachung von Trumps Coronainfektion eigentlich noch stärker hätten fallen müssen. Alleerings verhalte sich der Aktienmarkt aktuell nicht so, wie man es eigentlich erwarten würde. Darauf müssten sich Anleger einstellen und die Preisbewegungen berücksichtigen.In Bezug auf Gold bleibt Reznicek langfristig bullisch eingestellt. 1.935 $ pro Unze sei das nächste Niveau, das den Abwärtstrend, den Gold zuletzt erlebt habe, durchbrechen und das Metall wieder in einen Aufwärtstrend bringen würde."Beim Dollar-Index gibt es ein Schlüsselniveau, das jeder beobachten sollte. Als sich der Dollar kürzlich erholte und drohte, seinen Abwärtstrend zu durchbrechen, stieg er auf 94,74, und das ist eine sehr wichtige Begrenzung für den DXY (Dollar-Index). Solange er unter diesem Swing High von 94,74 bleibt, würde ich sagen, dass die Aussichten für den Dollar schwach sind, was die Aussichten für Gold offensichtlich bullisch macht", erklärt Reznicek. Zwischen Gold und dem Dollar existiere momentan eine sehr hohe umgekehrte Korrelation.© Redaktion GoldSeiten.de