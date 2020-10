Osisko Metals durchteuft 28,8 Meter mit 30,1% Zink & Blei auf Pine Point

Lochnr. Von BIs Gebohrte Pb Zn PB+ZN

Breite (%) (%) (%)



(m)

O53-20-PP-00121.25 23.502.25 1.45 9.07 10.52

O53-20-PP-00128.50 46.0017.50 2.52 11.53 14.05

O53-20-PP-00150.00 55.505.50 1.07 4.43 5.50

O53-20-PP-00353.50 56.503.00 0.61 8.45 9.06

O53-20-PP-00360.00 62.002.00 0.05 2.24 2.29

O53-20-PP-01147.00 51.004.00 0.18 1.02 1.20

O53-20-PP-01222.10 50.9028.80 6.24 23.90 30.14

O53-20-PP-01259.10 64.105.00 1.47 5.54 7.01

Name des Osten NorthinHöhe AzimutDip Tiefe Ergebniss

Lochs g (m) (m) e



O53-20-PP633947.6745690225 0 -90 78 Berichtet

-001 98 .76



O53-20-PP634038 6745631225 0 -90 75 Ausstehen

-002 de

Assays



O53-20-PP633782.6745669225 0 -90 100 Berichtet

-003 85 .49



O53-20-PP633919 6745696225 0 -90 81 Ausstehen

-004 de

Assays



O53-20-PP634102 6745640225 0 -90 72 Ausstehen

-005 de

Assays



O53-20-PP634197.6745648225 0 -90 79.5 Ausstehen

-006 7 de

Assays



O53-20-PP634105 6745620225 0 -90 72 Ausstehen

-007 de

Assays



O53-20-PP634070 6745745225 0 -90 111 Ausstehen

-008 de

Assays



O53-20-PP633867 6745667225 0 -90 81 Ausstehen

-009 de

Assays



O53-20-PP633826 6745666225 0 -90 76.5 Ausstehen

-010 de

Assays



O53-20-PP633969 6745642225 0 -90 80 Berichtet

-011



O53-20-PP633950.6745698225 0 -90 81 Berichtet

-012 06 .04



O53-20-PP633996.6745660225 305 -80 130.5 Ausstehen

-013 22 .61 de

Assays



O53-20-PP634048.6745761225 0 -90 85.5 Ausstehen

-014 52 .42 de

Assays

Montreal, 5. Oktober 2020 - Osisko Metals Inc. (das "Unternehmen" oder "Osisko Metals") (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51) freut sich, die ersten Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Pine Point Project, NWT, bekannt zu geben. Die Untersuchungsergebnisse von vier Bohrlöchern im Bereich der Lagerstätte O53 (zentrale Zone), die gebohrt wurden, um die vertikale Ausdehnung der prismatischen Mineralisierung im Kern der Lagerstätte besser zu definieren, liegen nun vor. Zu den Highlights zählen 17,50 Meter mit einem Gehalt von 11,53% Zn und 2,52% Pb in Bohrloch O53-20-PP-001 und 28,80 Meter mit einem Gehalt von 23,90% Zn und 6,24% Pb in Bohrloch O53-20-PP-012. Das letztgenannte Bohrloch erweitert die hochgradige prismatische Mineralisierung etwa 10 Meter unterhalb der derzeit modellierten Grubengrenze im unmittelbaren Bereich des Bohrlochs. Die Lagerstätte O53 hat eine Streichlänge von 313 Metern, eine durchschnittliche Breite von 50 Metern und eine maximale Tiefe von 63 Metern.*Die wahren Breiten werden auf 95-100% der gemeldeten Bohrbreiten geschätzt.Bohrloch O53-20-PP-003 weist auch auf das Vorkommen einer tafelförmigen Mineralisierung 135 Meter westlich der Lagerstätte O53 hin, weit außerhalb der Grenzen des aktuellen, auf eine Grube beschränkten Ressourcenmodells (siehe Oberflächenkarte O53), was auf das Potenzial für eine neue tafelförmige Lagerstätte hinweist, die sich in geringer Tiefe nach Westen erstreckt. DDH O53-20-PP-011 durchschnitt eine schmale Mineralisierung in einer Einsturzstruktur am südlichen Rand von O53.Jeff Hussey, Präsident und COO, kommentierte dazu: "Wir freuen uns besonders, die ersten Bohrergebnisse des heutigen Tages bekannt zu geben, darunter beeindruckende hochgradige Abschnitte der prismatischen Lagerstätte O53 sowie die Erweiterung der Mineralisierung, die auf eine neue hochgradige tafelförmige Mineralisierung in Bohrloch O53-20-PP-003 hinweist. Wir warten auf weitere Untersuchungsergebnisse aus anderen Bohrlöchern um O53. Visuelle Schätzungen in den Löchern mit noch ausstehenden Untersuchungsergebnissen bestätigen, dass die Mineralisierung in diesem Gebiet weiterhin offen ist. Auf regionaler Ebene haben wir zahlreiche Ziele, die im Ressourcenmodell etwa zehn weitere Lagerstätten definieren, die offen sind, sowie gestrandete historische mineralisierte Bohrlöcher und geophysikalische Ziele. Es besteht ein großes Potenzial für neue Entdeckungen und eine kontinuierliche Erweiterung der Ressourcen im gesamten Pine Point-Projekt".Alle anderen Bohrlöcher, die im Bereich von O53 gebohrt wurden (siehe Karte der Oberfläche von O53), sind Randlöcher, die sich um die äußeren Grenzen der modellierten mineralisierten Zone herum befinden, basierend auf Untersuchungszusammensetzungen in zuvor gebohrten Löchern (Cominco und PPML). Ausstehende Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 2 und auf der O53-Oberflächenkarte vermerkt. Anhand von visuellen Schätzungen im Bohrkern der Sphalerit- und Bleiglanz-Mineralisierung durchschnitten alle Bohrlöcher eine disseminierte bis halbmassive Mineralisierung über unterschiedliche Längen. Bohrloch O53-20-PP-008 durchschnitt vereinzelte bis lückenhafte halbmassive Sulfide über 17 Meter. Die Bohrlöcher O53-20-PP-004, -006, -007, -009 und -010 durchschnitten vereinzelte bis vereinzelte halbmassive Sulfide über eine Bohrbreite von 2 bis 5 Metern. Die übrigen Bohrlöcher O53-20-PP-002, -005, -013 und -014 durchschnitten eine vereinzelte bis lückenhafte halbmassive Sulfidmineralisierung über Bohrbreiten zwischen 0,3 und 2 Metern. Die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.Die Bohrungen sind seit dem 30. August im Gange und folgen strengen COVID-19-Protokollen. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt derzeit auf der Erweiterung der hochgradigen Mineralisierung in Gebieten mit prismatischem und tafelförmigem Lagerstättenpotenzial in den Zonen Central und East Mill. Darüber hinaus hat die geophysikalische IP-Vermessung begonnen, die auf der Grundlage von Daten, die aus der Modellierung der Schwerkraftgradiometrie, LiDAR, strukturellen Analysen und historischen Bohrungen zusammengestellt wurden, Gebiete mit vielversprechendem Explorationspotenzial für zusätzliche Mineralisierung anpeilt.Robin Adair ist die qualifizierte Person und der Vizepräsident Exploration für Osisko Metals Inc.. Er ist für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten technischen Daten verantwortlich und ein in den North West Territories registrierter professioneller Geologe.Osisko Metals hält sich an ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm in Bezug auf Kernhandhabung, Probenahme, Probentransport und Laboranalysen. Bohrkernproben aus dem Projektgebiet Pine Point wurden sicher zu seiner Kernanlage am Projektstandort Pine Point in den Northwest Territories transportiert, wo sie protokolliert und beprobt wurden. Die für die Untersuchung ausgewählten Proben wurden über einen sicheren Transport zur Aufbereitungsanlage von ALS Canada Ltd. in Yellowknife transportiert. Die Zellstoffe wurden in der Anlage von ALS Canada Ltd. in North Vancouver, British Columbia, analysiert. Alle Proben werden durch vier Säureaufschlüsse analysiert, gefolgt von sowohl ICP-AES als auch ICP-MS für den Ultra-Trace-Level-Nachweis für eine Multi-Element-Suite mit einer oberen Nachweisgrenze von 1% für unedle Metalle. Proben, die über 1 % für Zn und 1 % für Pb aufweisen, werden durch Säureaufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Analyse mit einer oberen Nachweisgrenze von 30 % bzw. 20 % analysiert. Proben, die Zn >30% und/oder Pb >20% aufweisen, werden durch traditionelle Titration analysiert.Osisko Metals Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das im Grundmetallbereich Wert schafft, wobei der Schwerpunkt auf Zinkmineralien liegt. Das Unternehmen kontrolliert zwei von Kanadas führenden ehemaligen Zinkabbaulagern: 1) Das Projekt Pine Point befindet sich in den Northwest Territories, für das die vor kurzem eingereichte PEA einen NPV nach Steuern von $ 500 Mio. und einen IRR von 29,6 % angegeben hat. Im Rahmen der PEA beherbergt das Projekt Pine Point aktuelle Mineralressourcen, die für Tagebau- und flache Untertageerschließungen geeignet sind und aus angezeigten Mineralressourcen von 12,9 Mio. t mit einem Gehalt von 6,29% ZnEq und 37,6 Mio. t abgeleiteter Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80% ZnEq bestehen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada" vom 30. Juli 2020 (mit Gültigkeitsdatum 11. Juni 2020), der auf SEDAR eingereicht wurde. Das Pine Point Projekt befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur und des gepflasterten Autobahnzugangs, und es gibt bereits 100 Kilometer befahrbare Transportstraßen. 2) Die Grundstücke des Bathurst Mining Camp im Norden von New Brunswick bestehen aus 23 Claims, die sich über ungefähr 59.738 Hektar (2734 Einheiten) erstrecken und über angezeigte Mineralressourcen von 1.96 Mt mit einem Gehalt von 5,77% Zink, 2,38% Blei, 0,22% Kupfer und 68,9g/t Silber (9,00% ZnEq) und abgeleitete Mineralressourcen von 3,85 Mt mit einem Gehalt von 5,34% Zink, 1,49% Blei, 0,32% Kupfer und 47,7 g/t Silber (7,96% ZnEq) in den Key Anacon- und Gilmour South-Lagerstätten. Bitte beziehen Sie sich auf den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Maiden Resource Estimate for the Bathurst Mining Camp, New Brunswick, Canada" vom 4. April 2019 (mit Gültigkeitsdatum 20. Februar 2019), der auf SEDAR eingereicht wurde.Die in dieser Pressemitteilung erwähnten aktuellen Mineralressourcen entsprechen den NI43-101-Standards und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den NI43-101-Richtlinien vorbereitet. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen haben. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptueller Natur und werden auf der Grundlage begrenzter geologischer Beweise und Probentnahmen geschätzt. Geologische Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu überprüfen. Die Prozentsätze der Zink-Äquivalenz werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallausbeuten, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der von der Schmelze zu zahlenden Metalle und der Gebühren berechnet (siehe entsprechende technische Berichte für Details).Killian CharlesVP Unternehmensentwicklung(514) 861-4441E-Mail: info@osiskometals.comwww.osiskometals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Interpretationen, Überzeugungen, Planungsprognosen, Zielsetzungen, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "interpretiert", Ansicht der Geschäftsleitung", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "budgetiert", "geplant", "Prognosen", "schätzt", "potentiell", "Machbarkeit", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" oder "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" getroffen werden, eintreten oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen sein und sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Zukunft beziehen: das Projekt Pine Point mit Weltklasse-Potenzial, einschließlich des Potenzials, eine der zehn größten Zinkminen zu werden; die Ergebnisse der PEA, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die IRR, den Nettogegenwartswert und die geschätzten Kosten, die Produktion, die Produktionsrate und die Lebensdauer der Mine; die Erwartung, dass das Projekt Pine Point ein robuster Betrieb ist und bei einer Vielzahl von Preisen und Annahmen rentabel sein wird; die erwartete hohe Qualität der Pine Point-Konzentrate; die potenziellen Auswirkungen des Pine Point-Projekts in den Northwest Territories, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die potenzielle Generierung von Steuereinnahmen und den Beitrag von Arbeitsplätzen; und das Pine Point-Projekt hat das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen und neue Entdeckungen. Vorausblickende Informationen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements in Anbetracht der Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen darüber: günstige Eigen- und Fremdkapitalmärkte; die Fähigkeit, erforderliches zusätzliches Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, um die Entwicklung seiner Projekte voranzutreiben und die geplante Exploration fortzusetzen; künftige Zink- und Bleipreise; den Zeitplan und die Ergebnisse von Explorations- und Bohrprogrammen; die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen; Produktionskosten; günstige Betriebsbedingungen; politische und regulatorische Stabilität; den Erhalt von Genehmigungen der Regierung und Dritter; Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen; nachhaltige Arbeitsstabilität; Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten; Verfügbarkeit von Ausrüstung; und positive Beziehungen zu lokalen Gruppen. Vorausblickende Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen vorausblickenden Informationen unterscheiden, zählen unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnisse), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in den geologischen Modellen des Managements; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen, umweltbezogenen oder sonstigen Projektgenehmigungen bzw. deren Nichterteilung; die Verlustgeschichte und der negative Cashflow von Osisko Metals; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen; Änderungen an den Aktienmärkten; Inflation; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen bei den Rohstoffpreisen; die Fähigkeit von Osisko Metals, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich Bohrungen, durchzuführen; Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten; Umweltrisiken; Maßnahmen der Gemeinde und von Nichtregierungsorganisationen; andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche; die Fähigkeit von Osisko Metals, seine wichtigsten Managementmitarbeiter sowie qualifiziertes und erfahrenes Personal zu behalten; und jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden, die erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.