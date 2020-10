Aufwärtstrend bei Rohstoffpreisen vorläufig gestoppt

Gold und Silber haben sich verbilligt

Auch Basismetalle und Öl notieren schwächer

Bad Salzuflen, 5. Oktober 2020 - Der Edelmetallsektor entwickelte sich im September etwas schwächer. Der Goldpreis hat sich gegenüber dem Vormonat um -4,2 Prozent reduziert und beendete den Monat September mit 1.885,95 US-Dollar pro Feinunze. Auch der Preis für Silber hat zuletzt um -19,3 Prozent nachgelassen und lag am Monatsende nur noch bei 23,24 US-Dollar pro Feinunze. „Nach einer Stabilisierung des Goldpreises auf niedrigerem Niveau, bestehen gute Aussichten für eine erneute Aufwärtsbewegung, denn das unsichere Marktumfeld spricht grundsätzlich weiterhin für eine starke Nachfrage nach Edelmetallen", sagt Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.Der Preis für Platin ist im September im Vergleich zum Vormonat um -4,5 Prozent gesunken und lag am Monatsende bei 892,50 US-Dollar pro Feinunze. Palladium dagegen stieg gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und beendete den Monat bei 2.307,50 US-Dollar pro Feinunze.Die Aktien der Minengesellschaften entwickelten sich im September etwas leichter und „befinden sich nach den Gewinnen der Vormonate in einer Phase der Konsolidierung", sagt Siegel.Bei den Basismetallen sanken im September im Vergleich zum vorherigen Monat vor allem die Preise für Blei (-7,3 Prozent, 1.801 US-Dollar) und Kupfer (-1,75 Prozent, 6.610, US-Dollar). Aber auch Aluminium (-2,0 Prozent, 1.766 US-Dollar), Zink (-4,6 Prozent, 2.413 US-Dollar) und Nickel (-6,7 Prozent, 14.385 US-Dollar) haben sich im abgelaufenen Monat weiter verbilligt. „Der Aufwärtstrend, den wir bei den Basismetallen in den letzten Monaten gesehen haben, geht nun zu Ende. Negative Meldungen vom Arbeitsmarkt belasten die Stimmung unter Anlegern mit Auswirkung auf die Basismetalle", erläutert Siegel.Auch der Preis für Brent-Öl ist zurückgegangen. Der Ölpreis ist im September um -11,2 Prozent gesunken und beendete den Monat bei einem Preis von 40,22 US-Dollar pro Barrel. „Ähnlich wie bei Basismetallen geht auch beim Ölpreis der überraschend lange Aufwärtstrend nun zu Ende", sagt Siegel abschließend.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.