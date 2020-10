Fortune Bay kündigt Ernennung von Board-Mitgliedern und die Notierung an der Börse Frankfurt an

HALIFAX, 2. Oktober 2020 - Fortune Bay Corp. (TSXV:FOR, Frankfurt: 5QN) (Fortune Bay oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Frau Melinda Lee, CPA, CA, ICD.D, und Herrn Robert Shaw, M.Sc. (Wirtschaftsgeologie) in sein Board of Directors ernannt hat.Frau Lee ist eine eingetragene Wirtschaftsprüferin (Chartered Professional Accountant) mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung bei privaten und börsennotierten Unternehmen; sie verfügt überdies über neun Jahre Erfahrung als Board-Mitglied. Dank ihrer Tätigkeit als Mitglied in den Board of Directors von börsennotierten Unternehmen hat Frau Lee ein tiefgehendes Verständnis der wichtigsten Fragen, mit denen sich börsennotierte Unternehmen konfrontiert sehen, insbesondere in Bezug auf Finanzberichterstattung, Offenlegung und Governance. Frau Lee wurde auch in den Prüfungsausschuss bestellt.Herr Shaw ist ein sachkundiger Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Rohstoffexploration in Nord-, Mittel- und Südamerika. Er war für mehrere börsennotierte Goldunternehmen als Gründungsmitglied, Geologe, Manager und Führungskraft tätig und war maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung einer Reihe bedeutender Goldlagerstätten beteiligt. Herr Shaw hat auch zahlreiche akademische Beiträge auf dem Gebiet der Bildung und Exploration von Goldvorkommen in einer Vielzahl von geologischen Milieus geleistet.Ich freue mich, Melinda und Robert im Board of Directors von Fortune Bay begrüßen zu dürfen. Die Erfahrungen und Fachkenntnisse, die die beiden in das Board einbringen werden, werden für uns bei der Verfolgung unserer Unternehmensziele - angefangen mit dem Ausbau des Projekts Goldfields in Saskatchewan - von großem Wert sein, meint Herr Wade Dawe, Chair des Board of Directors.Die Stammaktien von Fortune Bay sind jetzt auch an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 5QN notiert. Das Listing an der Börse Frankfurt erhöht die mögliche Anlegerbasis des Unternehmens, da es Investoren in ganz Europa ermöglicht, in die Aktien des Unternehmens zu investieren und mit ihnen zu handeln. Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Gold, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei hochwertigen Goldprojekten in einem fortgeschrittenen Stadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.Für Fortune Bay Corp.Dale Verran, Chief Executive Officer902-334-1919Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fortune Bay Corp. (Fortune Bay oder das Unternehmen) weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächlichen Leistungen durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden können, von denen viele jenseits des Einflussbereiches von Fortune Bay liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Metallpreise; wetterbedingte, logistische, technische oder andere Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen und das wahrgenommene Potenzial der Mineralkonzessionsgebiete von Fortune Bay nicht realisiert werden kann; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Untersuchungen; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; das Risiko von Unfällen, Geräteausfällen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben im Rahmen von Arbeitsprogrammen; das Risiko von Umweltkontaminationen oder -schäden infolge von Explorationstätigkeiten; die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften; und die mangelnde Verfügbarkeit von notwendigem Kapital, das Fortune Bay möglicherweise nicht - nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht - zur Verfügung steht. Fortune Bay ist den spezifischen Risiken, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind, sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage ausgesetzt. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt Fortune Bay keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Fortune Bay beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Nähere Informationen über Fortune Bay erhalten Leser auf der Website von Fortune Bay unter www.fortunebaycorp.com.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!